Cortijo El Llano celebra un fin de semana festivo en honor a la Virgen de los Desamparados

Durante el sábado y domingo se sucederán entretenidas actividades para todas las edades con actuaciones musicales, verbena y Romería

Vícar, 26 de septiembre de 2025: Llega un nuevo fin de semana de festejos en el municipio de Vícar, esta vez junto a los vecinos y vecinas de Cortijo El Llano. En honor a la Virgen de los Desamparados, las fiestas tendrán lugar a lo largo del sábado 27 y domingo 28 en una gran celebración vecinal.

La primera cita del fin de semana será a las 10.00 de la mañana con un delicioso desayuno de convivencia, seguido de una sesión de juegos y animación para toda la familia. La imperdible fiesta de la espuma dará comienzo a partir de las 12.00h y se extenderá hasta el comienzo de la Feria de Mediodía con un menú especial de migas y huevos con chorizo.

Ya por la tarde, a las 17.30h está prevista una sesión de juegos con múltiples premios para los participantes y el sorteo de un jamón al término de la jornada. Por otro lado, a las 20.30h tendrá lugar una exhibición de zumba y a partir de las 21.00h comenzará la verbena a cargo de la orquesta ‘Fábula’ con castillos hinchables y juegos infantiles.

Para reponer energías y continuar con la celebración, habrá reparto de bocadillos para todos los asistentes así como chocolatada y buñuelos al final de la noche. Mientras tanto, sobre las 23.30h, llegará la esperada elección del Rey y Reina así como la anunciada entrega de premios de todas las actividades.

De la jornada del domingo puede destacarse la Feria de Mediodía con arroz vecinal, juegos infantiles, castillos hinchables y reparto de pasteles por la tarde.

En cuanto a los actos de conmemoración a la Virgen de los Desamparados, la ofrenda floral (preferiblemente de nardos) se realizará en la tarde del sábado (a partir de las 20.00h). Asimismo, en la mañana del domingo tendrá lugar la salida de la Romería desde la Ermita de la Virgen de los Desamparados, junto al Coro Rociero A Nuestro Aire. A las 13.00h será el turno de la solemne eucaristía y la comitiva regresará nuevamente a la Ermita sobre las 20.00h de la tarde.