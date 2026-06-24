La Junta destina 776 millones para concertar más de 26.000 plazas para mayores dependientes
El nuevo concierto social amplía en 2.000 las plazas para la
atención a mayores en residencias y centros de día
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación por parte de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia, dependiente de la Consejería de Inclusión Social,
Juventud, Familias e Igualdad, del concierto de 26.328 plazas para la prestación de los
servicios de atención residencial, centro de día y centro de noche para personas en
situación de dependencia en Andalucía, bajo la modalidad de concierto social, por un
importe que supera los 776 millones de euros.
Esta contratación reafirma la apuesta de la Junta de Andalucía por la mejora del sistema
de la dependencia. Las plazas del nuevo concierto social se distribuyen en 18.540
plazas de atención residencial y 7.788 plazas de centro de día para personas mayores,
lo que supone un incremento de 2.000 plazas respecto al actual concierto social, cuya
vigencia finaliza el 30 de septiembre de 2026, una vez agotados su periodo inicial y la
correspondiente prórroga.
Así, se prevé que el nuevo concierto social se inicie el 1 de octubre de 2026, una vez
finalizada la vigencia del actual, con una duración de dos años, hasta el 30 de
septiembre de 2028, contemplando una posibilidad de prórroga por igual periodo de dos
años, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2030.
Los 776 millones de euros de presupuesto base de licitación están distribuidos en las
anualidades 2026, 2027 y 2028. De dicho importe, 603,9 millones de euros
corresponden al servicio de atención residencial y 172 millones de euros al servicio de
centro de día.