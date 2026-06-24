La Junta destina 776 millones para concertar más de 26.000 plazas para mayores dependientes

El nuevo concierto social amplía en 2.000 las plazas para la

atención a mayores en residencias y centros de día

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación por parte de la Agencia de

Servicios Sociales y Dependencia, dependiente de la Consejería de Inclusión Social,

Juventud, Familias e Igualdad, del concierto de 26.328 plazas para la prestación de los

servicios de atención residencial, centro de día y centro de noche para personas en

situación de dependencia en Andalucía, bajo la modalidad de concierto social, por un

importe que supera los 776 millones de euros.

Esta contratación reafirma la apuesta de la Junta de Andalucía por la mejora del sistema

de la dependencia. Las plazas del nuevo concierto social se distribuyen en 18.540

plazas de atención residencial y 7.788 plazas de centro de día para personas mayores,

lo que supone un incremento de 2.000 plazas respecto al actual concierto social, cuya

vigencia finaliza el 30 de septiembre de 2026, una vez agotados su periodo inicial y la

correspondiente prórroga.

Así, se prevé que el nuevo concierto social se inicie el 1 de octubre de 2026, una vez

finalizada la vigencia del actual, con una duración de dos años, hasta el 30 de

septiembre de 2028, contemplando una posibilidad de prórroga por igual periodo de dos

años, es decir, hasta el 30 de septiembre de 2030.

Los 776 millones de euros de presupuesto base de licitación están distribuidos en las

anualidades 2026, 2027 y 2028. De dicho importe, 603,9 millones de euros

corresponden al servicio de atención residencial y 172 millones de euros al servicio de

centro de día.

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