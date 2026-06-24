Andalucía ratifica su compromiso con el colectivo LGTBI y con la defensa de la libertad y la igualdad

El Consejo de Gobierno aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI del 28 de junio

El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día

Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. En el texto, el Gobierno

andaluz reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y

la dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual,

identidad sexual o identidad de género.

Asimismo, la Junta de Andalucía destaca los avances logrados en materia de derechos

y reconocimiento social del colectivo LGTBI, al tiempo que advierte de que todavía

persisten manifestaciones de LGTBIfobia en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por

ello, subraya la importancia de seguir impulsando espacios seguros e inclusivos, así

como el trabajo de sensibilización y apoyo que desarrollan entidades e instituciones para

construir una Andalucía más diversa, respetuosa y libre.

Texto íntegro de la declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo

LGTBI:

Andalucía conmemora cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI, fecha

que rememora el hito de las revueltas de Stonewall en 1969, que marcó el inicio del

movimiento por la defensa de los derechos y las libertades de las personas LGTBI y el

camino hasta el fin de décadas de prejuicios y discriminación.

Las sociedades avanzadas, como la española y la andaluza, son respetuosas y

tolerantes. En ellas, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su

personalidad y a ser tratadas con igualdad, dignidad y respeto, independientemente de

su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

Sin embargo, aún hoy se producen expresiones de LGTBIfobia en el ámbito de las

familias, las relaciones sociales, los centros educativos, los entornos laborales, los

espacios públicos y los lugares de ocio que generan casos de acoso en sus diversas

variantes, dificultades para la empleabilidad y, en definitiva, exclusión. Estos hechos no

son tolerables y merecen todo el reproche de la sociedad.

Consejo de Gobierno Dirección General de Comunicación

AndaluciaJunta AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma

En Andalucía, hemos dado un paso adelante promoviendo los Espacios Libres de

LGTBIfobia, en los que las personas LGTBI pueden desenvolverse en condiciones de

plena igualdad, seguridad y libres de todo signo de LGTBIfobia. Más de 130 entidades

e instituciones se han convertido en estos espacios de paz, diversidad y libertad para

las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Andalucía es una tierra abierta y respetuosa con la diversidad que conmemora el Día

Internacional del Orgullo LGTBI en numerosos puntos de su geografía gracias a un

mayor compromiso institucional y a la labor imprescindible de sensibilización y apoyo

permanente desarrollada por personas y entidades que abanderan la defensa de los

derechos y libertades de las personas LGTBI y sus familias. La celebración del Orgullo

LGTBI constituye el triunfo de la libertad sobre el estigma, la igualdad sobre el rechazo

y el amor sobre el dolor. Todas las personas tienen derecho a amar en libertad y a

sentirse libres de hacerlo.

Con ocasión de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Gobierno

andaluz vuelve a proclamar, un año más, su firme compromiso y determinación en la

defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las personas con

independencia de su orientación sexual, identidad sexual e identidad de género,

poniendo todos los medios al alcance para trabajar por una sociedad más inclusiva,

diversa y respetuosa, donde las personas puedan desarrollarse plenamente en

condiciones de libertad, igualdad y seguridad.

Feliz Día Internacional del Orgullo LGTBI.

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