Andalucía ratifica su compromiso con el colectivo LGTBI y con la defensa de la libertad y la igualdad
El Consejo de Gobierno aprueba una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI del 28 de junio
El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día
Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el 28 de junio. En el texto, el Gobierno
andaluz reafirma su compromiso con la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y
la dignidad de todas las personas, con independencia de su orientación sexual,
identidad sexual o identidad de género.
Asimismo, la Junta de Andalucía destaca los avances logrados en materia de derechos
y reconocimiento social del colectivo LGTBI, al tiempo que advierte de que todavía
persisten manifestaciones de LGTBIfobia en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Por
ello, subraya la importancia de seguir impulsando espacios seguros e inclusivos, así
como el trabajo de sensibilización y apoyo que desarrollan entidades e instituciones para
construir una Andalucía más diversa, respetuosa y libre.
Texto íntegro de la declaración institucional por el Día Internacional del Orgullo
LGTBI:
Andalucía conmemora cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBI, fecha
que rememora el hito de las revueltas de Stonewall en 1969, que marcó el inicio del
movimiento por la defensa de los derechos y las libertades de las personas LGTBI y el
camino hasta el fin de décadas de prejuicios y discriminación.
Las sociedades avanzadas, como la española y la andaluza, son respetuosas y
tolerantes. En ellas, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su
personalidad y a ser tratadas con igualdad, dignidad y respeto, independientemente de
su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.
Sin embargo, aún hoy se producen expresiones de LGTBIfobia en el ámbito de las
familias, las relaciones sociales, los centros educativos, los entornos laborales, los
espacios públicos y los lugares de ocio que generan casos de acoso en sus diversas
variantes, dificultades para la empleabilidad y, en definitiva, exclusión. Estos hechos no
son tolerables y merecen todo el reproche de la sociedad.
Consejo de Gobierno Dirección General de Comunicación
AndaluciaJunta AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma
En Andalucía, hemos dado un paso adelante promoviendo los Espacios Libres de
LGTBIfobia, en los que las personas LGTBI pueden desenvolverse en condiciones de
plena igualdad, seguridad y libres de todo signo de LGTBIfobia. Más de 130 entidades
e instituciones se han convertido en estos espacios de paz, diversidad y libertad para
las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Andalucía es una tierra abierta y respetuosa con la diversidad que conmemora el Día
Internacional del Orgullo LGTBI en numerosos puntos de su geografía gracias a un
mayor compromiso institucional y a la labor imprescindible de sensibilización y apoyo
permanente desarrollada por personas y entidades que abanderan la defensa de los
derechos y libertades de las personas LGTBI y sus familias. La celebración del Orgullo
LGTBI constituye el triunfo de la libertad sobre el estigma, la igualdad sobre el rechazo
y el amor sobre el dolor. Todas las personas tienen derecho a amar en libertad y a
sentirse libres de hacerlo.
Con ocasión de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Gobierno
andaluz vuelve a proclamar, un año más, su firme compromiso y determinación en la
defensa de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las personas con
independencia de su orientación sexual, identidad sexual e identidad de género,
poniendo todos los medios al alcance para trabajar por una sociedad más inclusiva,
diversa y respetuosa, donde las personas puedan desarrollarse plenamente en
condiciones de libertad, igualdad y seguridad.
Feliz Día Internacional del Orgullo LGTBI.