CSIF denuncia procesos irregulares de contratación en el Hospital Universitario Torrecárdenas

· Según ha podido saber el sindicato, dichas contrataciones, alrededor de una veintena, se han llevado a cabo en el colectivo de auxiliares administrativos

· La central sindical ha exigido transparencia a la Gerencia del hospital y que se depuren responsabilidades

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud, denuncia públicamente procesos irregulares de contratación en el Hospital Universitario Torrecárdenas, que afectan principalmente a la categoría de Auxiliar Administrativo.

Según explica el sindicato, la Gerencia del hospital ha incumplido el Pacto de Bolsa Única, recogido en el BOJA 192 de 5 de octubre de 2017, en su artículo 28, que cita textualmente que “en el supuesto de que no exista o se agoten las aspirantes admitidos, se entenderá agotado cuando no haya candidatos disponibles ni el listado de turno libre ni en el de promoción interna, el centro sanitario, como situación excepcional, acudirá, en primer lugar, a la lista de aspirantes inscritos y registrados del siguiente periodo de valoración de méritos por orden de puntuación resultante de la suma de puntuación en la experiencia del SAS en la misma categoría. En segundo lugar, el centro realizará una oferta pública específica en los términos previstos en el pacto y, en tercer lugar, una convocatoria al Servicio Andaluz de Empleo”.

Sin embargo, tal y como ha podido saber el Sector de Sanidad de CSIF Almería, estos tres procedimientos normativos no se han cumplido pormenorizadamente y se han realizado estas contrataciones por una vía extraordinaria de selección de candidatos. Este hecho ha supuesto un perjuicio para los más de 8.000 profesionales de este colectivo que podrían haber accedido a estas contrataciones y que están inscritos y registrados en el periodo de valoración de méritos correspondiente, en este caso, a la Bolsa de 2023.

De esta manera, los profesionales que han sido contratados irregularmente, ahora pertenecerán a los listados adicionales, que se ordenarán por servicios prestados, adelantando así a muchos candidatos en bolsa.

En una reunión mantenida con la Gerencia del Hospital de Torrecárdenas, la dirección del hospital achaca esta maniobra de contratación “a circunstancias de urgente e ineludible necesidad de carácter asistencial para cubrir estos puestos de manera provisional”, tal y como recoge el BOJA. En esta línea, el Sector de Sanidad de CSIF le recordó que este tipo de selección de personal podrá llevarse a cabo por un máximo de 7 días, “no obstante sabemos que estas contrataciones se han desarrollado durante dos meses y medio, desde el 15 de diciembre hasta este 28 de febrero, divididos en periodos de una semana”, ha subrayado la responsable del Sector, Belén Granados.

Por todo ello, CSIF exige transparencia absoluta en cualquier proceso selectivo del hospital y que se depuren responsabilidades de manera inmediata. “Desde el sindicato no vamos a consentir que se establezcan este tipo de criterios para seleccionar a los y las profesionales del Hospital y instamos a la gerencia a que se cumpla la normativa establecida en las bolsas de contratación”, ha concluido Granados.