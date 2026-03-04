Huércal-Overa celebra su identidad y excelencia en el Acto Institucional del Día del Villazgo

Patricia López Rojas

El Ayuntamiento hizo entrega de sus Menciones Honoríficas Especiales a Pepe Palma, AG Premoldeados, Prefabricados La Morena, Asociación La Cuna del Bolillo y a la Asociación Pro Canonización del Cura Valera

El municipio de Huércal-Overa conmemoró ayer, 3 de marzo, el Día del Villazgo, fecha significativa del calendario local que celebra los 358 años de su independencia municipal. El acto institucional reconoció la trayectoria y el compromiso de personas, empresas y colectivos locales cuyo compromiso impulsa el progreso de la Villa.

El acto institucional estuvo presidido por el alcalde, Domingo Fernández, quien estuvo acompañado por representantes de la Corporación Municipal. La gala contó con una destacada presencia de autoridades, entre las que se encontraban la diputada provincial, Esther Álvarez; el delegado territorial de Industria, Guillermo Casquet, el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Diego Martínez, y la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez; además de diversos representantes de las fuerzas de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Local, junto a otras autoridades militares y civiles.

Durante el acto se disfrutó con una recreación histórica a cargo del Grupo de Teatro Pico Esquina, quienes lucieron trajes de época elaborados artesanalmente por un grupo de mujeres de la localidad de forma desinteresada y un concierto a cargo de la Asociación Musical Virgen del Río.

El momento central de la noche fue la entrega de las distinciones aprobadas por el Pleno Municipal, reconociendo trayectorias de superación, innovación y esfuerzo. Entregándose la Mención Honorífica Especial de la Villa a Pepe Palma Navarro, homenajeado por su trayectoria deportiva y, especialmente, por sus 31 años de dedicación a las Escuelas Deportivas Municipales, forjando valores en la juventud local.

La empresa AG Premoldeados fue reconocida como ejemplo de resiliencia y visión empresarial, llevando el nombre de Huércal-Overa a todo el territorio nacional. Y Prefabricados La Morena distinguida por su capacidad de transformar un taller artesanal en un referente nacional de la industria del hormigón.

Así mismo recibió la mención la Asociación La Cuna del Bolillo por su labor en la protección del patrimonio inmaterial y por situar al municipio como referente nacional de este arte tradicional. Y la Asociación Pro-Canonización del Cura Valera fue reconocida por su perseverancia en el proceso que ha llevado recientemente a Don Salvador Valera a ser elevado a la dignidad de Beato.

Durante su discurso, el alcalde Domingo Fernández subrayó que el espíritu de los antepasados de 1668 sigue vivo en el esfuerzo colectivo de los actuales huercalenses. Fernández destacó que este mes de febrero ha sido histórico para el municipio y reafirmó el compromiso del equipo de gobierno con el crecimiento de la Villa, “los huercalenses aprendimos que ante las dificultades y los desafíos, la única forma de salir adelante y de construir un futuro sólido es trabajando más duro, con rigor, con constancia, y permaneciendo inquebrantablemente unidos».

El primer edil también aprovechó la ocasión para repasar proyectos estratégicos inminentes, como la rehabilitación del Casino para convertirlo en el nuevo Ayuntamiento, la pista de atletismo con nuevos campos de fútbol, la rehabilitación de la Plaza de Toros y la finalización de la Plaza de Abastos. Para concluir con un mensaje de optimismo, “si los huercalenses trabajamos unidos, sin fisuras, con ilusión y determinación, hacemos la mejor Huércal-Overa”