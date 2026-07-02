Tras el junio más cálido en 75 años, los hogares españoles buscan nuevas formas de combatir el calor

Más allá de los registros meteorológicos, estas situaciones están transformando la forma en la que vivimos dentro de casa. Las altas temperaturas ya no se concentran únicamente en las horas centrales del día. El calor se acumula durante jornadas enteras, las viviendas tardan más en refrescarse y las noches dejan de ofrecer el alivio que tradicionalmente caracterizaba al verano mediterráneo. En este nuevo escenario, la conversación ya no gira únicamente en torno a enfriar una estancia cuando hace calor. Cada vez más personas buscan mantener una sensación constante de bienestar, respirar un aire más limpio, descansar mejor durante la noche y controlar el consumo energético sin renunciar al confort. Una evolución de las necesidades del hogar que está impulsando una nueva generación de soluciones inteligentes de climatización.

La diferencia entre sobrevivir al verano y disfrutarlo

Durante años, la climatización se entendió como una simple cuestión de temperatura: encender el aire acondicionado cuando hacía calor y apagarlo cuando la estancia volvía a resultar confortable. Sin embargo, los veranos actuales han cambiado las reglas. Cuando las temperaturas exteriores superan durante días los 35 o 40 grados, mantener el bienestar en casa depende de muchos más factores. La calidad del aire, el nivel de humedad, la estabilidad térmica durante la noche o el consumo energético pasan a tener un papel tan importante como los propios grados del termostato. Es precisamente en este contexto donde TCL ha desarrollado FreshIN 3.0, una tecnología concebida para responder a las necesidades reales de los hogares actuales. Más allá de enfriar una habitación, su objetivo es crear un entorno interior más saludable, confortable y eficiente incluso durante los episodios de calor más exigentes.

El aire que respiras también forma parte del confort

Uno de los aspectos más diferenciales de FreshIN 3.0 es su capacidad para introducir aire fresco del exterior de forma controlada gracias al sistema patentado FreshIN. Mientras los sistemas tradicionales recirculan continuamente el mismo aire interior, esta tecnología permite renovar el ambiente de la estancia, ayudando a reducir olores, optimizar los niveles de humedad y mejorar la sensación de frescura de forma mucho más natural. Además, incorpora un sensor integrado capaz de monitorizar en tiempo real la calidad del aire interior. El usuario puede visualizar en todo momento el estado del ambiente gracias a un indicador específico que detecta partículas y compuestos nocivos presentes en el hogar, aportando una información especialmente valiosa en viviendas cada vez más herméticas y eficientes energéticamente.

Dormir del tirón vuelve a ser posible

Si hay un momento del día en el que el calor se vuelve especialmente incómodo es durante la noche. Las llamadas noches tropicales, en las que la temperatura apenas desciende al caer el sol, se han convertido en una constante en muchas regiones españolas. Y con ellas aparecen despertares frecuentes, dificultades para conciliar el sueño y una sensación de cansancio acumulado al día siguiente. FreshIN 3.0 ha sido diseñada precisamente para responder a este problema. Gracias a su capacidad para mantener una temperatura estable con una precisión de ±0,3 °C, evita las molestas fluctuaciones térmicas que suelen producirse durante la madrugada. A ello se suma un avanzado sistema de reducción de ruido capaz de alcanzar niveles de funcionamiento de apenas 16 dB, un volumen similar al de una respiración suave. El resultado es una climatización prácticamente imperceptible que permite descansar mejor incluso durante las noches más calurosas del verano.

Menos consumo, más control

En paralelo al aumento de las temperaturas también crece otra preocupación: el coste energético. Por eso FreshIN 3.0 incorpora algoritmos de inteligencia artificial capaces de optimizar el funcionamiento del equipo de forma automática para reducir consumos innecesarios sin comprometer el confort. La tecnología cuenta con certificación energética A+++ y permite monitorizar el gasto eléctrico directamente desde la aplicación TCL Home, donde los usuarios pueden consultar gráficos detallados sobre el consumo del sistema y adaptar sus hábitos de uso de forma sencilla. Además, gracias a la conectividad WiFi integrada y a la función modular de voz, es posible gestionar la climatización desde cualquier lugar, programar el funcionamiento antes de llegar a casa o controlar el equipo mediante comandos de voz, incluso sin conexión a internet.