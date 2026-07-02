Tras el junio más cálido en 75 años, los hogares españoles buscan nuevas formas de combatir el calor
- La primera gran ola de calor del verano ha dejado los días de junio más cálidos registrados en España desde 1950, anticipando una nueva realidad marcada por episodios de temperaturas extremas cada vez más frecuentes
- El bienestar en casa ya no depende únicamente del termostato: también influyen la calidad del aire, el silencio, la estabilidad térmica y el control del consumo energético
- Con FreshIN 3.0, TCL apuesta por una nueva generación de climatización inteligente capaz de mejorar el confort diario mediante un aire más fresco, más limpio, mayor eficiencia energética y una experiencia adaptada a los ritmos del hogar
La primera gran ola de calor del verano ya ha quedado atrás, pero ha dejado una señal difícil de ignorar. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los pasados 22 y 23 de junio se convirtieron en los días más cálidos registrados en España para un mes de junio desde, al menos, 1950. Dos jornadas consecutivas que marcaron un nuevo récord histórico y que anticipan una realidad cada vez más habitual en nuestro país: veranos más largos, más intensos y con episodios de calor extremo cada vez más frecuentes.
|Más allá de los registros meteorológicos, estas situaciones están transformando la forma en la que vivimos dentro de casa. Las altas temperaturas ya no se concentran únicamente en las horas centrales del día. El calor se acumula durante jornadas enteras, las viviendas tardan más en refrescarse y las noches dejan de ofrecer el alivio que tradicionalmente caracterizaba al verano mediterráneo. En este nuevo escenario, la conversación ya no gira únicamente en torno a enfriar una estancia cuando hace calor. Cada vez más personas buscan mantener una sensación constante de bienestar, respirar un aire más limpio, descansar mejor durante la noche y controlar el consumo energético sin renunciar al confort. Una evolución de las necesidades del hogar que está impulsando una nueva generación de soluciones inteligentes de climatización.
La diferencia entre sobrevivir al verano y disfrutarlo
Durante años, la climatización se entendió como una simple cuestión de temperatura: encender el aire acondicionado cuando hacía calor y apagarlo cuando la estancia volvía a resultar confortable. Sin embargo, los veranos actuales han cambiado las reglas. Cuando las temperaturas exteriores superan durante días los 35 o 40 grados, mantener el bienestar en casa depende de muchos más factores. La calidad del aire, el nivel de humedad, la estabilidad térmica durante la noche o el consumo energético pasan a tener un papel tan importante como los propios grados del termostato. Es precisamente en este contexto donde TCL ha desarrollado FreshIN 3.0, una tecnología concebida para responder a las necesidades reales de los hogares actuales. Más allá de enfriar una habitación, su objetivo es crear un entorno interior más saludable, confortable y eficiente incluso durante los episodios de calor más exigentes.
|El aire que respiras también forma parte del confort
Uno de los aspectos más diferenciales de FreshIN 3.0 es su capacidad para introducir aire fresco del exterior de forma controlada gracias al sistema patentado FreshIN. Mientras los sistemas tradicionales recirculan continuamente el mismo aire interior, esta tecnología permite renovar el ambiente de la estancia, ayudando a reducir olores, optimizar los niveles de humedad y mejorar la sensación de frescura de forma mucho más natural. Además, incorpora un sensor integrado capaz de monitorizar en tiempo real la calidad del aire interior. El usuario puede visualizar en todo momento el estado del ambiente gracias a un indicador específico que detecta partículas y compuestos nocivos presentes en el hogar, aportando una información especialmente valiosa en viviendas cada vez más herméticas y eficientes energéticamente.
Dormir del tirón vuelve a ser posible
Si hay un momento del día en el que el calor se vuelve especialmente incómodo es durante la noche. Las llamadas noches tropicales, en las que la temperatura apenas desciende al caer el sol, se han convertido en una constante en muchas regiones españolas. Y con ellas aparecen despertares frecuentes, dificultades para conciliar el sueño y una sensación de cansancio acumulado al día siguiente. FreshIN 3.0 ha sido diseñada precisamente para responder a este problema. Gracias a su capacidad para mantener una temperatura estable con una precisión de ±0,3 °C, evita las molestas fluctuaciones térmicas que suelen producirse durante la madrugada. A ello se suma un avanzado sistema de reducción de ruido capaz de alcanzar niveles de funcionamiento de apenas 16 dB, un volumen similar al de una respiración suave. El resultado es una climatización prácticamente imperceptible que permite descansar mejor incluso durante las noches más calurosas del verano.
|Menos consumo, más control
En paralelo al aumento de las temperaturas también crece otra preocupación: el coste energético. Por eso FreshIN 3.0 incorpora algoritmos de inteligencia artificial capaces de optimizar el funcionamiento del equipo de forma automática para reducir consumos innecesarios sin comprometer el confort. La tecnología cuenta con certificación energética A+++ y permite monitorizar el gasto eléctrico directamente desde la aplicación TCL Home, donde los usuarios pueden consultar gráficos detallados sobre el consumo del sistema y adaptar sus hábitos de uso de forma sencilla. Además, gracias a la conectividad WiFi integrada y a la función modular de voz, es posible gestionar la climatización desde cualquier lugar, programar el funcionamiento antes de llegar a casa o controlar el equipo mediante comandos de voz, incluso sin conexión a internet.
|Acerca de TCL TCL es una marca líder en electrónica de consumo y uno de los principales actores de la industria mundial de televisores. Actualmente, TCL opera en más de 160 mercados en todo el mundo. La compañía está especializada en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos de electrónica de consumo que abarcan desde televisores y audio hasta electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Más información en www.tcl.com