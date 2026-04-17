DESVÍO PROVISIONAL CAMINO LA GOLETA POR LAS OBRAS DEL SOTERRAMIENTO

El Ayuntamiento de Almería informa de que, con motivo de las obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Almería, fase 2, a partir del próximo lunes, 20 de abril de 2026, a las 10.30 horas, se procederá al desvío provisional y corte de tráfico rodado en Camino de la Goleta, a la altura del antiguo paso subterráneo existente en esta zona, lugar en el que quedará habilitada, tras su construcción, una nueva rotonda, permitiendo la recuperación total de la circulación a lo largo de Carretera Sierra Alhamilla.

Con tal motivo se procede ya estos días a la señalización de los desvíos alternativos para que, a partir de la fecha anteriormente indicada, se proceda a hacer efectivo el corte viario para estas obras, en lo que será un nuevo hito respecto de la movilidad urbana consecuencia de las obras de integración ferroviaria.

Esta actuación, con una duración prevista, aproximada, hasta el 15 de mayo, afectará de manera principal a la circulación viaria en Carretera Sierra Alhamilla y Camino de la Goleta (ver croquis sobre las situaciones y desvíos provisionales de tráfico que se adjunta).

Durante los trabajos en este cruce, se realizarán los siguiente cortes y desvíos:

– Corte de la Carretera Sierra Alhamilla, sentido El Puche, a la altura de la calle Benizalón (excepto servidumbre). El tráfico será desviado por calle Benizalón, que permanecerá durante los trabajos en doble sentido de circulación.

– Corte de la Carretera Sierra Alhamilla, sentido centro ciudad, a la altura de Carrera de los Minerales (excepto servidumbre).

– Corte de Camino de la Goleta, tramo comprendido entre calle Benitagla y Carretera Sierra Alhamilla. Camino de la Goleta y Calle Benitagla vuelven a tener circulación en ambos sentidos, para permitir el acceso a residentes y a las naves de la zona.

Alternativas

Para acceder a la zona del Estadio de los Juegos Mediterráneos y Vega de Acá se aconseja acceder desde la Autovía del Aeropuerto por las calles Santiago Martínez Cabrejas y Árbol del Paraíso.

Para facilitar el acceso del tráfico rodado a la servidumbre de Camino de la Goleta y calle Benitagla ambas vías serán de doble sentido de circulación. La calle Benizalón ejercerá de vía alternativa de acceso a la zona, desde Carretera Sierra Alhamilla.

Los cortes y desvíos de tráfico como consecuencia de esta actuación no afectan al Servicio de Transporte Urbano.

Una vez más, desde el Ayuntamiento de Almería se pide disculpas por las molestias ocasionadas por estas obras, fundamentales en la evolución de los trabajos del soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, una actuación que sin duda vendrá a mejorar la fisonomía y la infraestructura urbana de nuestra ciudad.