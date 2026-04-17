El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán el domingo 19 de abril en la ciudad debido a:

MANIFESTACIÓN (CENTRO)

HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de las Velas, Cable Ingles, Parque de las Almadrabillas y Paseo Marítimo en dirección a la calle Sorrento, donde se leerá comunicado.

PROCESIONES LITÚRGICAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS (EL QUEMADERO)

HORARIO: De 12.00 a 12.45 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Casa Nazaret, Morato, Genoveses y Plaza del Quemadero.