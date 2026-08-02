La Junta de Andalucía destina más de 70.000€ para impulsar proyectos juveniles en 12 municipios de Almería

GabinetedePrensa agosto 2, 2026 0
Comisión Fomento consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz

Vivienda financia iniciativas de ocio saludable, emprendimiento, cultura y sostenibilidad para la población joven de la provincia

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), ha resuelto la concesión de más de 70.000 euros en ayudas para financiar proyectos de juventud promovidos por 12 entidades locales de la provincia de Almería, dentro de la convocatoria de subvenciones para actuaciones en materia de juventud correspondiente a 2026.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha asegurado que “esta línea de ayudas permite reforzar la oferta de actividades dirigidas a los jóvenes almerienses mediante programas centrados en la vida saludable, la creatividad, la cultura, la sostenibilidad ambiental, el emprendimiento, el talento juvenil y la participación social, consolidando la apuesta del Gobierno andaluz por acercar las políticas de juventud a todos los municipios”.

Las subvenciones beneficiarán a 12 ayuntamientos de la provincia, entre ellos Adra, Pulpí, Olula del Río, Tíjola, Vélez Rubio, que recibirán hasta 6.000 euros cada uno para desarrollar actividades durante 2026. Entre las iniciativas financiadas destacan programas de promoción de hábitos saludables y actividades medioambientales en Adra; la tercera edición del concurso ‘Almería Joven’ en Pulpí para fomentar el talento y la creatividad o el proyecto ‘Olula Joven 2026’, orientado al emprendimiento, la innovación y la cultura. Además, es reseñable también el programa de deporte y naturaleza impulsado por el Ayuntamiento de Tíjola, que incluye las Olimpiadas Escolares del Alto Almanzora, actividades de multiaventura y acciones de sensibilización ambiental. La convocatoria se ha resuelto en régimen de concurrencia competitiva tras evaluar 36 solicitudes, de las que finalmente 12 entidades locales obtienen financiación.

Las ayudas se han concedido atendiendo a criterios objetivos de valoración establecidos en las bases reguladoras, garantizando la financiación de los proyectos con mayor impacto para la población joven de la provincia.

Con esta línea de subvenciones, la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio continúa reforzando su compromiso con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a los jóvenes, favoreciendo que los municipios cuenten con recursos para impulsar actividades que fomenten la participación, el bienestar, la formación y la igualdad de oportunidades en todo el territorio almeriense.

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