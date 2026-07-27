Reconocimiento nacional al catedrático José Antonio Gázquez por su trayectoria investigadora

La prestigiosa sociedad científica internacional IEEE premia al docente del Departamento de Ingeniería a propuesta de la propia comisión evaluadora, en un acto oficial celebrado en Gijón

La Universidad de Almería celebra un hito muy relevante para su comunidad investigadora. El catedrático de Tecnología Electrónica del Departamento de Ingeniería de la Escuela Superior de Ingeniería, José Antonio Gázquez Parra, ha recibido el premio y reconocimiento anual que otorga la sección española de la prestigiosa sociedad internacional IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a través de su rama de Instrumentación y Medida (IEEE-IMS).

Este galardón, concedido por una de las organizaciones técnicas profesionales más relevantes del mundo, rinde homenaje a la destacada trayectoria investigadora y profesional de Gázquez Parra en el ámbito de la electrónica, la sensorización electromagnética, la telemetría y la instrumentación. El premio, otorgado por el capítulo de España IEEE-IMS, reconoce su excelente trayectoria en el campo de la instrumentación y medida.

El acto de entrega de la placa conmemorativa tuvo lugar en Gijón el pasado 9 de julio. Este galardón pone de relieve el impacto internacional del personal docente e investigador de la Universidad de Almería y la excelencia tecnológica desarrollada en el campus almeriense.

Una amplia trayectoria

José Antonio Gázquez Parra es doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad de Málaga (2002), ingeniero en Electrónica por la Universidad de Granada (1996) e ingeniero técnico de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (1983). Su vinculación docente con la Universidad de Almería comenzó en 1993 como profesor titular de Escuela Universitaria, alcanzando la titularidad de Universidad en 2008 y la cátedra en 2018. Con más de 7.000 horas de docencia impartidas y reconocido con la mención de excelencia del programa Docentia, es además responsable del área de Tecnología Electrónica de la UAL desde el año 2012.

A lo largo de su carrera ha mantenido una marcada vertiente de transferencia e innovación práctica. Inició su trayectoria en la empresa privada en 1984 y ha redactado e implantado proyectos de relevancia regional, tales como la red de telecomunicaciones de la Red Sísmica de Andalucía, la automatización por radiofrecuencia de la Red de Agua Potable de Granada (EMASAGRA) o el sistema de telemetría de Aguas del Levante Almeriense (GALASA). Asimismo, en 2012 puso en marcha la Estación ELF en la Sierra de los Filabres para la detección de resonancias Tierra-Ionosfera, una de las dos únicas instalaciones de su tipo en España y de alto valor científico.

Fundador y responsable del grupo de investigación Electrónica, Comunicaciones y Telemedicina (TIC-019) desde 2010, Gázquez Parra ostenta el máximo de tramos autonómicos de investigación (5) y cuenta con 5 sexenios de investigación reconocidos por el Ministerio. En su haber figuran 71 artículos indexados en la Web of Science —27 de ellos en revistas del primer cuartil (Q1)—, 5 patentes concedidas (4 en explotación), así como la dirección de 7 tesis doctorales. Ha gestionado más de 910.000 euros en fondos públicos de investigación como investigador principal y actualmente ejerce como editor asociado de la revista IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement.

Con esta distinción de la IEEE, que se suma a la condición de Senior Member que ostenta desde 2012, la comunidad científica ratifica la valía técnica del investigador de la UAL y sitúa a la institución almeriense a la vanguardia de la ingeniería electrónica.

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