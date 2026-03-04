El Apolo recibe este domingo una nueva cita cultural solidaria a beneficio de la población de Ucrania

Será a las 19.30 horas, en esta ocasión con la actuación de Yevhenii Hulak y a beneficio de la asociación Fundación Niño Feliz

El Teatro Apolo de la Rambla Obispo Orberá volverá a vestirse de solidaridad para Ucrania este próximo domingo, 8 de marzo, con el concierto y recital de poesía que ofrecerá Yevhenii Hulak a partir de las 19.30 horas. Una cita que está organizada por la asociación Corazón Ucraniano y que cuenta con la colaboración del Consulado de Ucrania en Málaga y el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas físicas se encuentran a la venta en los siguientes puntos: Oficina 7 de la Calle Los Robles 2 en Aguadulce, Tienda Ucraniana Chervona Kalyna (Carretera Ronda 188, Almería), Café Bar Casa Verde (Plaza Tres Mártires, Roquetas de Mar), Tienda Ucraniana Veles (Av. Las Marinas, 99, Roquetas de Mar) y Panadería Pastelería Natalia (Av. De Carlos III 535, Aguadulce). También lo estarán en la taquilla del Teatro Apolo desde una hora antes del inicio del evento. Tienen un precio único de ocho euros, con entrada libre para niños y niñas hasta los ocho años.

No es la primera cita en la que el Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería aporta su colaboración en solidaridad con el pueblo ucraniano ya que en los últimos años ha celebrado dos conciertos navideños de folclore del país con el Coro Nacional de Tenores y Banduristas, ha recibido la actuación de Los Iankovers –banda colombiana de espíritu ucraniano- y también ha proyectado el documental sobre los estragos de la guerra titulado ’20 Días en Mariúpol’.

Tal y como anticipa Yevhenii Hulak, “será una noche llena de música, poesía y emociones sinceras dedicadas a los padres, a los hijos y al amor. Una noche para sentir, para compartir y para ayudar. Todo lo recaudado será destinado al apoyo de niños enfermos en Ucrania a través de la Fundación Niño Feliz. Cada entrada no es solo un asiento en el teatro, es esperanza, es solidaridad y es una oportunidad de cambiar la vida de un niño”, apunta.