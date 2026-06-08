El Ayuntamiento inicia los trámites para la reforma integral del Mercado de Regiones, con una inversión prevista de 600.000 eurosLa Junta de Gobierno Local aprueba la contratación de la redacción del proyecto para recuperar y modernizar este histórico edificio municipal del barrio de Regiones

El Ayuntamiento inicia los trámites para la reforma integral del Mercado de Regiones, con una inversión prevista de 600.000 euros



La Junta de Gobierno Local aprueba la contratación de la redacción del proyecto para recuperar y modernizar este histórico edificio municipal del barrio de Regiones



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la contratación de los servicios para la redacción del proyecto, dirección de obra y responsable del contrato para la remodelación integral del antiguo Mercado de Regiones, dando así un nuevo paso en el compromiso municipal de recuperar y poner en valor este emblemático inmueble del barrio.



La concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul y portavoz municipal, Sacramento Sánchez, ha anunciado la licitación de este contrato, con un presupuesto base de 50.905,16 euros, IVA incluido, y un plazo de 75 días para la elaboración del proyecto técnico. Los interesados en concurrir a esta licitación tienen de plazo hasta el próximo día 17 de junio, como así se recoge en el anuncio publicado en el portal de contratación.



“Seguimos avanzando en el compromiso adquirido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, con los vecinos del barrio de Regiones para impulsar la transformación y mejora de este espacio municipal, adaptándolo a las necesidades actuales y garantizando su conservación futura”, ha destacado Sánchez.



La actuación prevista contempla la reforma interior y exterior del edificio, actualmente destinado a uso dotacional y sede de distintas asociaciones vecinales y colectivos sociales. Asimismo, incluirá la adecuación de los espacios exteriores, tanto del patio central como de las zonas de acceso al inmueble.



La portavoz municipal ha adelantado que la inversión global estimada para esta intervención alcanza los 600.000 euros, destinados a la modernización, mejora funcional y puesta en valor de unas instalaciones que constituyen un importante punto de encuentro para la vida social y asociativa del barrio.



Construido en 1946 como mercado de abastos y centro neurálgico comercial de la barriada de Regiones Devastadas, el inmueble conserva un destacado interés arquitectónico. Su configuración, inspirada en los tradicionales zocos mediterráneos, se caracteriza por un amplio patio central rodeado de arcadas, un pórtico monumental de acceso y cuerpos laterales rematados por cúpulas.



La actuación se desarrollará sobre una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, incluyendo el patio central, los pabellones perimetrales y los elementos arquitectónicos más representativos del conjunto, con el objetivo de reforzar su funcionalidad, mejorar su estado de conservación y garantizar un mejor servicio a los usuarios.



Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almería reafirma su apuesta por la recuperación de espacios públicos de valor histórico y social, contribuyendo a la mejora de los equipamientos municipales y a la dinamización de los barrios de la ciudad.

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