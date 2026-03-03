El Ayuntamiento abre el concurso del ‘Cartel Anunciador de Feria y Fiestas de Almería 2026’ hasta el 29 de marzo

El ganador, cuyo premio será de 3.000 euros, será elegido por votación popular digital en un proceso en el que está prohibido el uso de cualquier herramienta, programa, modelo o técnica basada en la IA

Las bases completas para esta convocatoria en la que se ha reforzado el Jurado, pasando de seis a ocho miembros y con perfiles más profesionales, se pueden consultar en la web municipal

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha anunciado la apertura del plazo, desde el 28 de febrero, para participar en el concurso en el que será elegido el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería de 2026 en honor a la Santísima Virgen del Mar, un proceso que mantendrá su plazo abierto hasta el 29 de marzo, lo que supone veinte días naturales más que en la convocatoria del año anterior. Las bases completas pueden consultarse, como es habitual, en el Tablón de Anuncios de la web municipal www.almeriaciudad.es

Se trata de un concurso dotado con un premio de 3.000 euros y que, con tema libre, debe estar inspirado en motivos almerienses, que identifiquen, visual emocionalmente, a la ciudad de Almería y que anuncien de manera clara y reconocible “Feria y Fiestas de Almería en Honor de su Patrona la Virgen del Mar – Almería 2026”.

Se podrán presentar al concurso tanto las personas físicas como las jurídicas, siempre que estas últimas tengan un objeto social que comprenda la creación y diseño gráfico de productos y marcas. Los carteles que participen en el Concurso deben tener unas medidas de 46 x 65 centímetros y deberán presentarse montados sobre tablero o bastidor, de borde a borde, sin margen alguno.

Entre otros aspectos, las bases establecen que “su ejecución habrá de ajustarse a las necesidades de su posterior reproducción litográfica”, admitiéndose técnicas pictóricas, gráficas o digitales, siempre que se garantice su originalidad y autoría personal.

En este sentido, las bases destacan que “queda estrictamente prohibido el uso de cualquier herramienta, programa, modelo o técnica basada en Inteligencia Artificial (IA) en cualquiera de las fases del proceso creativo, incluyendo la generación, composición, edición o retoque total o parcial de la obra”. Se prohíbe, igualmente, la utilización de imágenes o elementos generados con IA, aunque hayan sido posteriormente modificados. Además, el participante declarará, bajo su responsabilidad, que la obra es fruto de su creación personal y directa, sin intervención de la IA ni de terceros, a través de una declaración responsable.

Para garantizar la autenticidad del proceso creativo, el Ayuntamiento podrá solicitar a los autores de las obras finalistas que presente un vídeo-resumen o un dossier gráfico que documente las principales fases del proceso de creación, mostrando con claridad su ejecución manual o digital sin intervención de la IA.

Además, el autor premiado deberá realizar dos diseños, en formato editable, a partir de aquellos elementos característicos del cartel ganador del concurso, cuyo destino será el abanico representativo de la Feria y Fiestas de la ciudad de Almería.

El Jurado estará compuesto por ocho miembros, ostentando la presidencia la concejala del Área de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, o la persona en quien delegue. A ella se sumarán dos personas relacionadas con las áreas de Presidencia así como de Cultura, Educación y Tradiciones que hayan formado parte del jurado del cartel de Feria en ediciones anteriores. El resto de miembros serán cuatro profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del diseño gráfico, las artes plásticas, la ilustración o la publicidad, preferentemente vinculadas a la ciudad de Almería y un persona técnica municipal de la Dirección de Alcaldía y Planificación del Ayuntamiento que actuará como secretario del Jurado.

Votación popular

La concejala ha destacado que, debido al éxito del año anterior, este 2026 se repetirá el sistema de votación popular digital “para que los almerienses sean quienes decidan cuál es el Cartel de Feria que más le gusta”. Así, el Jurado realizará una primera ronda de valoración atendiendo a criterios de técnica y calidad de ejecución, adecuación a la Feria y Fiestas de Almería, creatividad e innovación, tipografía y uso de color.

De ahí saldrán las tres obras finalistas que serán publicadas en los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Almería, como son la web institucional o los perfiles oficiales en redes sociales.

La votación popular permanecerá abierta durante un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de publicación de las obras finalistas, pudiendo los ciudadanos emitir su voto a través de un formulario digital disponible en la web municipal.

Cada usuario podrá emitir un único voto válido durante todo el proceso. Concluido el plazo de votación se procederá al recuento de los votos y el que obtenga mayor número será proclamado ganador.