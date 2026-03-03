El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Pulpí aprueba los nombramientos de las Calles Antonio Jesús Alcalá y Cristóbal de la Venta en homenaje a estos dos vecinos pulpileños

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Pulpí tuvo lugar ayer lunes, 2 de marzo, en el salón de plenos del consistorio por parte de los concejales de la Corporación Municipal.

Los puntos del orden del día aprobados por unanimidad fueron: la aprobación del acta de la sesión de fecha 26/01/2026, la adopción de las medidas del artículo 2 del Decreto-Ley 1/2025 de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda en el ámbito municipal”, punto en el que alcalde, Juan Pedro García, quiso destacar la intención de “incentivar la construcción de vivienda protegida en nuestro municipio”.

Cabe destacar, la aprobación por unanimidad por parte de los concejales de la Corporación Municipal del Ayuntamiento del cambio de nombre de Calle Feria en Pulpí a Calle Antonio Jesús Alcalá; y del nombramiento de Calle Cristóbal de la Venta en San Juan de los Terreros, a título póstumo en homenaje a estos dos vecinos pulpileños.

Seguidamente, se expusieron las dos mociones propuestas a pleno, por un lado la moción del PSOE relativa a garantizar el suministro de luz en todas las pedanías de Pulpí, y la moción del PP relativa a la presencia de narcolanchas en San Juan de los Terreros y la costa almeriense.

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Pulpí podréis verlo al completo en Nueve Televisión Almería o en el canal de YouTube del Ayuntamiento: