El Ayuntamiento adjudica el contrato para la puesta en marcha de nuevas rutas turísticas marítimas por el litoral almeriense

La Junta de Gobierno Local aprueba además la contratación del suministro de sensores para la localización de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida integrados en el sistema Smart Mobility municipal



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha adjudicado el contrato para la puesta en marcha del nuevo servicio de excursiones marítimas por el litoral almeriense, una iniciativa enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades que permitirá seguir avanzando en la promoción turística y la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico de la ciudad.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa ‘Innova Cruceros S.L.’ por un importe de 469.480 euros, como así ha informado la portavoz municipal del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, y contempla la realización de rutas turísticas en embarcación con capacidad mínima para 70 pasajeros sentados, incluyendo dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida y todos los medios necesarios para garantizar la accesibilidad universal.

Las rutas tendrán como punto de salida y llegada el Puerto de Almería y recorrerán algunos de los espacios más emblemáticos del litoral almeriense. Entre las propuestas incluidas en el pliego figuran itinerarios hacia Cabo de Gata, con vistas al litoral volcánico y sus espacios protegidos, además de un posible fondeo frente a San Miguel o Las Amoladeras; recorridos hacia Aguadulce y los acantilados de Enix, con panorámicas de la ciudad desde el mar; así como rutas circulares con fondeo frente a playas urbanas, acompañadas de actividades complementarias relacionadas con la música, la gastronomía, la interpretación ambiental o la observación marina.

Estas propuestas deberán concretarse ahora por parte de la empresa adjudicataria en coordinación con el Área de Turismo, responsable de la gestión de este contrato.

Las salidas estarán condicionadas por las circunstancias meteorológicas y se desarrollarán tres días a la semana durante dos meses en cada anualidad prevista en el contrato: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2026 y del 1 de abril al 31 de mayo de 2027 y 2028.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa reforzando su apuesta por un modelo turístico sostenible, diversificado y vinculado a la valorización de los recursos naturales y culturales del municipio, ampliando la oferta de experiencias turísticas ligadas al mar y favoreciendo el conocimiento del litoral almeriense desde una perspectiva ambiental, patrimonial y paisajística.

Sensores inteligentes para plazas de aparcamiento PMR

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la contratación del suministro e instalación de sensores para la localización de plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida y su integración en el sistema Smart Mobility actualmente implantado en el Ayuntamiento de Almería.

Este contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 113.828,41 euros y permitirá ampliar la red municipal de estacionamientos inteligentes mediante la instalación de 101 sensores en otras tantas plazas de aparcamiento distribuidas por el municipio.

La actuación incluye la integración de estos dispositivos en la plataforma tecnológica existente, posibilitando el almacenamiento y tratamiento de la información generada, así como su consulta en tiempo real a través de las aplicaciones web municipales y de las aplicaciones móviles dirigidas a la ciudadanía. De este modo, los usuarios podrán conocer el estado de ocupación de las plazas y localizar las disponibles de forma inmediata.

Además del suministro e instalación de los sensores, el contrato contempla la entrega de 25 unidades de reserva para garantizar el mantenimiento y la continuidad operativa del sistema.

Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de transformación digital y movilidad inteligente, orientada a mejorar la accesibilidad, optimizar la gestión del espacio público y facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida.

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