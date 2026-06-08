El Ayuntamiento lleva su proyecto de huertos urbanos al barrio de Plaza de Toros con una inversión de 300.000 euros

La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto, con el que amplía la red municipal de huertos urbanos y da respuesta a una demanda vecinal del barrio

Aprueba también seguir avanzando en la modernización de la administración electrónica con una nueva inversión de 1,2 millones y la renovación de cerca de un kilómetro de vallado en tres zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Almería seguirá impulsando la creación de espacios destinados a la agricultura urbana con la puesta en marcha de un nuevo huerto urbano municipal en el barrio de Plaza de Toros. La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al proyecto para la ejecución de las obras de esta nueva infraestructura, una actuación de carácter social, medioambiental y participativo que supone una inversión de 300.000 euros.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, quien ha subrayado el carácter participativo de una iniciativa que nace del trabajo conjunto entre los vecinos de la zona y distintas áreas municipales, entre ellas Agua, Zonas Verdes y Agricultura, así como el Área de Integración Social, Programas, Participación Ciudadana, Distritos y Juventud.

El nuevo huerto urbano se ubicará en las inmediaciones de la calle Hoyo de las Tres Marías, junto al Paseo de la Caridad y detrás del CEIP Los Millares, en una parcela de 2.725 metros cuadrados. El emplazamiento ha sido consensuado con los residentes del barrio y permitirá desarrollar diferentes actividades vinculadas a la agricultura urbana, la educación ambiental, la convivencia vecinal y el envejecimiento activo.

Debido a las características del terreno, el proyecto contempla la construcción de dos explanadas diferenciadas para albergar sendos espacios de cultivo. Una de ellas se situará en la parte baja de la parcela, facilitando así el acceso y uso por parte de personas con movilidad reducida. Además, se incorporarán medidas de integración ambiental destinadas a minimizar el impacto de las actuaciones y mejorar la calidad paisajística del entorno.

Con esta actuación, el Ayuntamiento extiende a Plaza de Toros una iniciativa que ya se desarrolla con éxito en otros puntos de la ciudad y refuerza su apuesta por los huertos urbanos como espacios de encuentro, participación y sostenibilidad. Este nuevo equipamiento se sumará a los tres huertos urbanos municipales actualmente en funcionamiento en los barrios de Los Ángeles, Araceli y Piedras Redondas, para los que recientemente se han adjudicado trabajos de mantenimiento y reparación por importe cercano a los 10.000 euros.

Administración electrónica

Entre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local figura también la aprobación de la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento y evolución de la plataforma TAO de administración electrónica del Ayuntamiento de Almería. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.220.285 euros y una duración de cuatro años, con posibilidad de un año adicional de prórroga.

Esta contratación permitirá dar continuidad al proceso de modernización administrativa emprendido por el Consistorio, incorporando actualizaciones tecnológicas, mejoras en interoperabilidad, seguridad y accesibilidad, además de seguir avanzando en la simplificación de los procedimientos y en la mejora de la atención a ciudadanos y empresas.



Renovación vallado

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la memoria técnica valorada para las obras de conservación destinadas a la reposición y sustitución de barandillas y vallados en distintos puntos de la ciudad, con una inversión de 214.572,46 euros.

Los trabajos permitirán restituir elementos de protección peatonal que han sido sustraídos o que presentan un avanzado estado de deterioro debido a las condiciones ambientales y al paso del tiempo.

Las actuaciones se desarrollarán en tres emplazamientos concretos: el Paseo Marítimo de Ribera, donde se repondrán 280 metros de vallado; el Camino de las Golondrinas, en Retamar, donde se sustituirán 485 metros lineales; y la Carretera o Autovía del Aeropuerto, donde se renovarán otros 110 metros de vallado.

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