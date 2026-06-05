El Ayuntamiento analizará los beneficios del turismo deportivo azul para Almería en unas jornadas

Se celebrarán el 9 de junio en el Espacio Alma, organizadas por Almería Sports Destination, y participará el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro

Con 34 kilómetros de costa, la singularidad de espacios naturales como Cabo de Gata, las condiciones climáticas privilegiadas durante todo el año y una creciente cultura vinculada al deporte al aire libre convierten a la ciudad de Almería en uno de sus principales activos de desarrollo. Sobre esta realidad se sustenta el concepto de turismo deportivo azul, un modelo que combina deporte, naturaleza, sostenibilidad, innovación y actividad económica, y que será el eje central de las ‘Jornadas de Turismo Deportivo Azul’, organizadas por Almería Sports Destination y patrocinadas por Almería 2030 del Ayuntamiento de Almería.

El encuentro tendrá lugar el próximo martes 9 de junio, a las 11:00 horas, en Espacio Alma, y reunirá a representantes institucionales, empresas de turismo activo, establecimientos hoteleros, entidades ambientales, profesionales del deporte y agentes vinculados al desarrollo turístico de la provincia.

La jornada nace con el propósito de seguir construyendo una visión compartida sobre el turismo deportivo azul, entendido como toda experiencia deportiva, turística y económica que tiene el mar como escenario principal, ya sea a través de actividades náuticas, la práctica deportiva en el litoral, la protección ambiental, la economía azul o la cooperación entre administraciones y sector privado.

El programa arrancará a las 11:00 h. con la bienvenida institucional y continuará con la presentación del Club de Producto de Ecoturismo Almería, a cargo de Antonio Casimiro, concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería.

Posteriormente, la directora de la Cátedra ‘Almería Municipio Azul’ de la Universidad de Almería, Mabel Sáez, abordará el papel de la economía azul como motor de desarrollo territorial, mientras que Víctor Goitia, director de Marketing del Patronato de Turismo Costa Brava Girona, expondrá el modelo de turismo deportivo desarrollado en uno de los destinos de referencia del país.

La jornada concluirá con una la mesa redonda sobre ‘La cooperación como modelo sostenible en el turismo deportivo’, moderada por el gerente de Almería Sports Destination, Antonio Jesús González, y que contará con la participación del concejal Antonio Casimiro; Juan Luis Navarro, presidente de Lidera Sport Consulting; Víctor Goitia, director de Marketing del Patronato de Turismo Costa Brava Girona; y Salvador Parra, director conservador del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Para el concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, estas jornadas representan una oportunidad estratégica para seguir posicionando a Almería en el mapa nacional e internacional del turismo deportivo. “Almería reúne condiciones excepcionales para liderar el desarrollo del turismo deportivo azul. Contamos con un entorno natural privilegiado, una climatología única y una amplia capacidad para generar experiencias vinculadas al deporte y al mar durante todo el año. Estas jornadas nos permiten compartir conocimiento, generar alianzas y avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible que beneficie al conjunto del territorio”, señala el edil.

Antonio González, gerente de Almería Sports Destination, subraya que “el encuentro pretende servir como espacio de reflexión y generación de oportunidades, favoreciendo el intercambio de experiencias y el diseño de nuevas iniciativas que fortalezcan la competitividad del destino”.

La jornada concluirá con un cóctel networking que permitirá a los asistentes seguir compartiendo proyectos, establecer contactos profesionales y explorar futuras líneas de colaboración.

Las personas interesadas en asistir deberán formalizar su inscripción a través de https://docs.google.com/forms/d/1iaw9RDNsyLf_M3IlmTIiJukPB-ei87KnwZ7UVLbqQXI/viewform?edit_requested=true

La confirmación de asistencia deberá realizarse antes del lunes 8 de junio a las 12:00 horas.

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