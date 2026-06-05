El Ayuntamiento permite pantallas en las terrazas para seguir la fase de play-offs de la UD Almería y el Mundial de Fútbol

La medida “excepcional” dictada en un Bando por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, subraya en esta autorización la utilización de dispositivos audiovisuales “sin amplificación de sonido”

El Bando apela al buen criterio y sentido común de los empresarios hosteleros a la hora de aplicar esta excepcionalidad para hacerla compatible con el derecho al descanso de los vecinos

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dictado un Bando municipal por el que se autoriza, de manera excepcional, a los establecimientos hosteleros que cuenten con la correspondiente autorización de terrazas y veladores, a trasladar al exterior pantallas y dispositivos audiovisuales para que sus clientes puedan seguir las retransmisiones de los encuentros correspondientes a los play-offs de ascenso de la UD Almería a Primera División y los partidos del Mundial de Fútbol 2026. La autorización se concede expresamente sin amplificación de sonido.

Esta medida responde al interés que generan ambos acontecimientos deportivos y a su repercusión positiva en la actividad económica del sector hostelero, facilitando además espacios de encuentro y convivencia en la ciudad durante la celebración de estos eventos.

Según recoge el Bando, la autorización tendrá vigencia los días 6 y 9 de junio de 2026, coincidiendo con la primera eliminatoria del play-off de ascenso; los días 14 y 20 de junio de 2026, correspondientes a la segunda eliminatoria o final por el ascenso a Primera División; y durante el periodo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, coincidiendo con la celebración del Mundial de Fútbol.

De esta forma, los clientes de los establecimientos hosteleros podrán seguir al aire libre las retransmisiones deportivas, contribuyendo a dinamizar la actividad social y económica de la ciudad y favoreciendo la animación en las calles durante estas jornadas.

En el Bando, la alcaldesa hace un llamamiento al buen criterio y al sentido común de empresarios hosteleros, clientes y usuarios para hacer compatible la emoción del deporte con el necesario derecho al descanso de los vecinos, recordando que el incumplimiento de estas condiciones podrá ser objeto de sanción.

El texto íntegro del Bando, firmado por la alcaldesa con fecha 5 de junio, se encuentra a disposición de los ciudadanos a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Almería.

Relacionado