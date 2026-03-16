La Policía Local contará, como proyecto piloto,  con una nueva unidad de caballería

La Junta de Gobierno Local también aprueba ayudas sociales y declara en abandono 167 vehículos del Depósito Municipal



La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado el desarrollo, como proyecto piloto, de una unidad de caballería de la Policía Local, iniciativa que permitirá ampliar los medios operativos del cuerpo policial municipal.

Así lo ha trasladado la portavoz del Equipo de Gobierno, Sacramento Sánchez, junto a la concejala responsable del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, en rueda de prensa para explicar el contenido de los acuerdos adoptados por este órgano de gobierno el pasado viernes.

El contrato menor ha sido adjudicado a la Escuela Indaliana de Arte Ecuestre – Asociación Ecuestre Almeriense a Caballo, por un importe de 8.579,32 euros y el proyecto contempla la formación de cuatro agentes de la Policía Local, que participarán en sesiones de entrenamiento mensuales, así como el servicio de cuatro caballos (dos por turno) para actuaciones policiales y su transporte a los lugares donde se desarrollen las intervenciones.

María del Mar García Lorca ha explicado que la nueva unidad de caballerría será una herramienta adicional para mejorar el trabajo de la Policía Local en eventos multitudinarios. “Este tipo de unidades son muy valoradas por la ciudadanía yya han demostrado su eficacia, como ocurre con la Policía Nacional”, ha recalcado.

Respecto de su puesta en marcha, la edil popular ha destacado que “la Policía Local cuenta con agentes con grandes habilidades como jinetes, capaces de desarrollar un trabajo excelente al frente de esta unidad, especialmente en momentos clave como la Feria, la Romería de Torregarcía, Semana Santa y otras celebraciones”.

“Se trata de un medio sostenible, ágil y útil”, ha subrayado Lorca, “ que permitirá reforzar la labor policial en situaciones que requieren movilidad y proximidad. Estamos muy ilusionados con este proyecto y confiamos en que será bien recibido por los almerienses”, ha concluido.

Esta nueva unidad se sumará a la unidad canina puesta en marcha el pasado año por el Ayuntamiento de Almería.

Otros acuerdos



En el transcurso de la sesión también se acordó declarar en situación de abandono 167 vehículos depositados en el Depósito Municipal. La empresa concesionaria ‘Dornier S.A.’ será la encargada de trasladar estos vehículos a un centro autorizado de tratamiento para su destrucción y descontaminación.

Entre los vehículos incluidos en esta relación figuran 1 camión, 13 furgonetas, 91 turismos, 47 ciclomotores, 12 motocicletas, dos bicicletas y un chasis de turismo.

Por último, la Junta de Gobierno Local aprobó también ayudas económicas de carácter social, entre ellas ayudas a familias con menores en situación de necesidad por importe total de 10.570 euros y ayudas de emergencia social por valor de 11.300 euros.