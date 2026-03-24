El Ayuntamiento impulsa una nueva ordenanza para reforzar el Servicio de Ayuda a Domicilio

El proyecto normativo, aprobado en Junta de Gobierno y sometido ahora a aprobación plenaria, moderniza el servicio, mejora su calidad y lo consolida como prestación esencial del sistema público de servicios sociales

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha informado de la aprobación, en Junta de Gobierno Local el pasado viernes, del Proyecto de Ordenanza del Servicio de Ayuda a Domicilio, a propuesta del Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud.



El texto, que será elevado ahora a aprobación plenaria tras el trámite previo de consulta pública, se estructura en siete capítulos y cerca de una treintena de artículos, y supone una actualización normativa orientada a mejorar la claridad, calidad y transparencia del servicio.



Esta nueva ordenanza incorpora además aspectos relacionados con la promoción de la igualdad de género y refuerza el carácter estratégico del Servicio de Ayuda a Domicilio como recurso fundamental para favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual.



Con esta actualización, el Ayuntamiento consolida la prestación de un servicio esencial y exigible dentro del Sistema Público de Servicios Sociales, adaptándolo a la normativa vigente y a las necesidades actuales de la población.



Entre las principales novedades que recoge el texto destacan una mejor definición del ámbito de aplicación, integrando plenamente el servicio en el sistema público; una regulación más precisa de las condiciones de acceso, especialmente en situaciones de urgencia como casos de abandono, accidentes o familias vulnerables; y la actualización de las actuaciones del servicio, incorporando tareas como el mantenimiento del hogar o limpiezas de choque.



Asimismo, se adaptan los derechos y deberes de las personas usuarias, así como los procedimientos de solicitud y tramitación, y se actualiza la terminología empleada, sustituyendo términos como “minusvalía” por “discapacidad”, en línea con la normativa actual.



Otros acuerdos

La portavoz municipal ha informado también del acuerdo, incluido en el Orden del Día de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado viernes, de declaración en situación de abandono de un total de 72 vehículos depositados en el Depósito Municipal. En consecuencia, se ha instado a la empresa concesionaria ‘Dornier, S.A.’ a proceder al traslado de estos vehículos a un centro autorizado de tratamiento para su destrucción y descontaminación.



La relación de vehículos incluye 3 furgonetas, 25 turismos, 31 ciclomotores, 8 motocicletas y 5 bicicletas.

