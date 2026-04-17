Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 775+650 y 778+420(T.M. Viator), en sentido creciente. Se realizará el corte alternativo de carriles. Las actuaciones están previstas:

Desde las 09:00 h. del 20 de abril hasta las 13:00 h. del 24 de abril.

Desde las 09:00 h. del 27 de abril hasta las 13:00 h. del 30 de abril.

Entre los PPKK 778+520 y 777+900(T.M. Viator), en sentido decreciente. Se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

Desde las 09:00 h. del 20 de abril hasta las 13:00 h. del 24 de abril.

Desde las 09:00 h. del 27 de abril hasta las 13:00 h. del 30 de abril.

Entre los PPKK 808+800 y 810+100(T.M. La Mojonera), en sentido creciente. Se realizará el cierre del carril derecho. Las actuaciones están previstas:

Desde las 08:00 h. del 20 de abril hasta las 13:00 h. del 24 de abril.

Desde las 08:00 h. del 27 de abril hasta las 13:00 h. del 30 de abril.

Entre los PPKK 812+800 y 815+000(T.M. El Ejido), en sentido creciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas:

Desde las 03:00 h. del 20 de abril hasta las 13:00 h. del 24 de abril.

Entre los PPKK 815+000 y 812+800(T.M. El Ejido), en sentido decreciente. Se realizará el cierre de todos los carriles con transfer. Las actuaciones están previstas:

Desde las 03:00 h. del 27 de abril hasta las 13:00 h. del 30 de abril.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/