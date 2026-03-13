El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán en los próximos días en la ciudad debido a:

SÁBADO 14

MANIFESTACIÓN ( CENTRO)

HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza San Sebastián, Puerta de Purchena, Plaza Manuel Pérez García Calle de las Tiendas, Mariana, Cervantes, Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Calle Trajano, Conde Ofalia, Plaza Marqués de Heredia, para concluir en Plaza de Pablo Cazard.

DOMINGO 15

PASACALLES CON BANDA DE MÚSICA DE LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA (REGIONES-SAN LUIS)

HORARIO: De 20.00 a 21.30 horas.

ITINERARIO: Calle Alta de la Iglesia (salida desde el portón del patio anexo a la Parroquia de San Isidro), Santiago, cruce Carretera de Níjar-Los Molinos, aparcamientos de la Bola Azul, Haza de Acosta y puerta de acceso a la Parroquia de San Luis Gonzaga.

LUNES 16

PODA EN LA CALLE PLÁCIDO LANGLE, PLAZA FLORES Y CALLE DE LAS TIENDAS (CENTRO H ISTÓRICO)

HORARIO: De 09.30 a 13.00 horas.

ITINERARIO: Corte total de la calle Plácido Langle (antigua calle Torres). El tráfico se desviará desde la Plaza San Pedro por la calle Ricardos.

Habrá personal auxiliar para facilitar el acceso de la servidumbre en:

– Calle Plácido Langle con Plaza San Pedro, para la servidumbre de Plaza Flores.

– Plaza del Monte con calle Hernán Cortés, para la servidumbre de Vivas Pérez, Romero, Rostrico, la propia Hernán Cortés e incluso para la Plaza Flores cuando los trabajos de poda en Plácido Langle impidan acceder por esta vía.