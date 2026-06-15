Amplio respaldo a las movilizaciones para exigir la promoción profesional de todos los técnicos del SAS

GabinetedePrensa junio 15, 2026 0
CCOO y UGT acusan al SAS de desprecio 2

Miles de personas se han concentrado de nuevo para reclamar al Gobierno estatal que cumpla el
acuerdo que posibilita que se haga realidad una demanda histórica de CCOO y que afecta a más
de 30.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Delegados y delegadas de la
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía)
han participado en estas movilizaciones convocadas en los centros sanitarios del SAS y esperan
que la Administración central negocie la implantación inmediata de la reclasificación con sus
retribuciones correspondientes.

Bajo una gran unidad sindical, miles de técnicos medios y superiores se han concentrado hoy en los
grandes centros sanitarios andaluces para exigir el cumplimiento del acuerdo que desbloquea su
reclasificación profesional firmado a nivel estatal por CCOO y UGT.
En el SAS están afectados alrededor de 30.000 profesionales -en su mayoría TCAEs y técnicos
especialistas- que se encuentran discriminados al no poder promocionar a los grupos profesionales
que les corresponden por sus funciones. Esta situación perpetúa además una de las mayores
injusticias en el Sistema Nacional de Salud al impedir una importante y justa mejora retributiva.
Las concentraciones de protesta en los centros de trabajo han sido multitudinarias por el hartazgo del
colectivo que pedía, además, una unidad sindical que se ha conseguido. En la mayoría de
concentraciones han participado CCOO, UGT, SAE y Tecnos, que son las organizaciones sindicales más
representativas en estos grupos profesionales.
Las organizaciones sindicales consideran la jornada como histórica y esperan que la Administración
central negocie la implantación inmediata de la reclasificación con sus retribuciones correspondientes.
De no ser así, aseguran que continuarán con la escalada de movilizaciones.

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