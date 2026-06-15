El Ayuntamiento aprueba la contratación de nuevos elementos de protección para reforzar la seguridad en espacios públicos de Almería

El Ayuntamiento destina cerca de 175.000 euros a la adquisición de barreras anti-embestida y jardineras anti-intrusión para mejorar la protección en eventos multitudinarios y zonas de especial afluencia

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la contratación del suministro de elementos de resistencia pasiva destinados a reforzar la seguridad en la vía pública y mejorar la capacidad preventiva de la Policía Local frente a posibles intrusiones violentas con vehículos. El contrato, dividido en dos lotes, cuenta con un presupuesto base de licitación de 174.733,68 euros y, una vez adjudicado, el suministro deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses.

La actuación responde a la necesidad de dotar a la ciudad de nuevos sistemas de protección que permitan incrementar la seguridad en calles, plazas, rotondas y otros espacios urbanos donde se celebren eventos de gran afluencia de público o donde resulte aconsejable reforzar las medidas preventivas de protección ciudadana.

La concejala responsable del Área de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha destacado que esta inversión “supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad de los almerienses y de todas las personas que participan en los numerosos eventos que se celebran a lo largo del año en nuestra ciudad”.

“Con la incorporación de estos nuevos elementos de protección dotamos a la Policía Local de herramientas eficaces, versátiles y adaptadas a las necesidades actuales, permitiendo reforzar la seguridad en espacios públicos sin renunciar a la funcionalidad y a la movilidad urbana”, ha señalado.

El expediente se fundamenta en las recomendaciones y medidas de prevención, protección y respuesta antiterrorista recogidas en las resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, especialmente dirigidas a reforzar la protección durante celebraciones religiosas, festividades y eventos multitudinarios.

Contrato en dos lotes

El contrato contempla dos lotes diferenciados. El primero incluye el suministro de barreras anti-embestida modulares capaces de detener vehículos de hasta 7,5 toneladas circulando a velocidades urbanas, con sistemas de montaje rápido y sin necesidad de herramientas específicas. Estas barreras incorporarán elementos de alta visibilidad, ruedas para facilitar su desplazamiento y sistemas de transporte y almacenamiento adaptados a las necesidades operativas de los servicios municipales.

El segundo lote corresponde al suministro de jardineras anti-intrusión, estructuras de acero con capacidad para integrar elementos ornamentales y vegetación, diseñadas para combinar funcionalidad, seguridad e integración estética en el entorno urbano. Estas unidades dispondrán de sistemas de movilidad y anclaje que permitirán su colocación y retirada de forma ágil por parte del personal autorizado.

Según ha explicado García Lorca, “estos sistemas de protección pasiva permiten crear perímetros seguros en aquellos puntos donde se concentran grandes cantidades de personas, ofreciendo una respuesta eficaz ante posibles amenazas y mejorando la capacidad de prevención de los servicios de seguridad”.

La edil ha subrayado además que “el objetivo es seguir avanzando en una ciudad más segura, preparada y resiliente, incorporando soluciones que ya se utilizan con éxito en numerosas ciudades para proteger espacios públicos y garantizar el normal desarrollo de actividades culturales, festivas, deportivas y sociales”.

De esta forma, el Ayuntamiento de Almería continua reforzando los recursos materiales de la Policía Local y ampliando las medidas de protección destinadas a garantizar la seguridad ciudadana en el conjunto del municipio.

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