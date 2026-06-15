La Diputación de Sevilla y FACOAN impulsan el mercado ambulante mediante la Red Provincial de comercio

La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía (FACOAN) lanza la segunda edición de un plan provincial orientado a la digitalización, modernización y fortalecimiento del comercio ambulante en municipios rurales

La Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía (FACOAN), con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, ha puesto en marcha la segunda edición del proyecto “Red Provincial de Comercio Ambulante de la Provincia de Sevilla”, una iniciativa destinada a reforzar la actividad comercial ambulante en municipios rurales de la provincia sevillana mediante acciones de digitalización, modernización y promoción.

El proyecto centra su actuación en localidades con menos de 10.000 habitantes, con especial atención a municipios que no superan los 5.000 residentes. El objetivo es favorecer el comercio de proximidad, apoyar la actividad de autónomos y pequeños emprendedores y contribuir a la dinamización económica y social de estas zonas.

En esta segunda edición han participado un total de 8 municipios sevillanos, que han sido Burguillos, Umbrete, Santiponce, Gerena, Paradas, Aznalcázar, La Campana e Isla Mayor, incorporándose así a la red provincial creada para visibilizar y fortalecer el comercio ambulante como actividad económica vinculada al territorio.

A través de este proyecto, se pretende concienciar al consumidor sobre los beneficios de los mercadillos, que constituyen una actividad comercial de relevancia en numerosos municipios sevillanos, especialmente en aquellos alejados de grandes núcleos urbanos. Además de facilitar el acceso a productos y servicios, funcionan como espacios de encuentro social y de dinamización comunitaria.

Entre las actuaciones desarrolladas dentro del plan destaca la ampliación del mapa digital del comercio ambulante de la provincia, una herramienta concebida para unificar y visibilizar la oferta existente. Este espacio web incorpora tanto a los municipios participantes en la primera edición como a los incluidos en la segunda fase del proyecto. La plataforma digital permite consultar información sobre ubicaciones, fechas de celebración y características de los distintos mercados ambulantes de la provincia. El objetivo es facilitar el acceso de la ciudadanía a esta información y mejorar la conexión entre comerciantes, consumidores y administraciones locales.

El proyecto también contempla asesoramiento técnico a los ayuntamientos para la actualización de ordenanzas municipales y la mejora de infraestructuras vinculadas a los mercados ambulantes, con el fin de favorecer unas condiciones de desarrollo adaptadas a las necesidades actuales del sector.

La iniciativa incorpora además una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales orientada a incrementar la visibilidad del comercio ambulante y promover el consumo de proximidad. Esta acción busca poner en valor la diversidad comercial y la singularidad de los mercados semanales de la provincia.

El comercio ambulante desempeña un papel fundamental y estratégico en el medio rural al garantizar el acceso a bienes y servicios en municipios donde la oferta comercial es reducida, siendo estos mercados una de las pocas oportunidades para que la población pueda adquirir determinados productos sin tener que desplazarse a núcleos urbanos mayores.

Asimismo, esta actividad contribuye al mantenimiento de servicios básicos, favoreciendo la conservación de la población al territorio e integrando este proyecto a las políticas vinculadas al reto demográfico. En este sentido, se pone en valor la profesionalización y visibilización del sector, promoviendo criterios de calidad tanto en la oferta comercial como en el desarrollo de la actividad.

Desde el punto de vista social, los mercados ambulantes actúan como espacios de convivencia y relación vecinal, fortaleciendo la cohesión comunitaria y favoreciendo la participación social. En el ámbito cultural, estos mercados mantienen una estrecha vinculación con las tradiciones locales y con la difusión de productos artesanales y gastronómicos propios de cada territorio. Y en el ámbito comercial, desempeña un papel fundamental para la economía local, generando oportunidades de empleo, directo e indirecto; favorece la actividad de pequeños productores y comerciantes, y contribuye al mantenimiento de la economía local en entornos rurales.

De la misma forma, contempla el impulso de espacios de colaboración con otras entidades para fomentar el asociacionismo y la creación de redes de trabajo entre profesionales, con el objetivo de reforzar la representación del sector y favorecer su adaptación a los nuevos desafíos económicos y sociales.

Las experiencias obtenidas y las impresiones de las y los comerciantes ambulantes van a ser trasladadas a diversos niveles. Entre ellos, a entidades como la Unión de Autónomos del Comercio CNAC, que está trabajando el comercio no sedentario a través de numerosas acciones, entre las que se encuentra la creación de redes de impulso al comercio ambulante.

A través de esta iniciativa, impulsada por FACOAN con la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla, se busca avanzar en la modernización del comercio ambulante mediante herramientas digitales y medidas de apoyo que contribuyan a reforzar su presencia en los municipios de la provincia de Sevilla.

Relacionado