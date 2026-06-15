El Ayuntamiento realiza una campaña para la prevención del abuso y maltrato a las personas mayores

La concejala Paola Laynez participa en la Lectura del Manifiesto por el Buen Trato, elaborado por la FAAM, en el Día Mundial

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de prevenir cualquier forma de violencia, abuso o discriminación hacia las personas mayores.

La campaña se está difundiendo a través de los distintos soportes informativos del mobiliario urbano de la ciudad. En concreto, desde el 1 de junio y hasta hoy, 15 de junio, el mensaje se proyecta en los Mupis digitales, mientras que entre los días 8 y 22 de junio podrá visualizarse en los 28 Mupis informativos distribuidos por diferentes puntos de Almería. Asimismo, la iniciativa tendrá presencia en las redes sociales municipales para ampliar su alcance y favorecer la sensibilización de la población.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, afirma que “las personas mayores merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, respeto y seguridad. Con esta campaña queremos hacer visible una realidad que, en muchas ocasiones, permanece oculta y recordar que el buen trato es una responsabilidad compartida por toda la sociedad”.

Paola Laynez ha señalado que “el maltrato a las personas mayores puede manifestarse de muchas formas: física, psicológica, económica, mediante negligencia o abandono. Por ello es fundamental fomentar la sensibilización ciudadana, promover la detección precoz de estas situaciones y reforzar la protección de quienes son más vulnerables”.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato en entornos comunitarios durante el último año, una cifra que refleja la magnitud de un problema que continúa estando infradetectado y poco denunciado”.

Paola Laynez ha insistido en que “combatir el edadismo y promover una cultura del respeto hacia nuestros mayores es esencial para construir una sociedad más inclusiva y cohesionada. Nuestros mayores han contribuido al desarrollo de la ciudad y merecen todo nuestro reconocimiento, apoyo y protección”.

Por eso, desde el Área de Familia, Inclusión e Igualdad también se acompaña y favorece su convivencia, con el programa de ayuda a domicilio y actividades para un envejecimiento activo y evitar la soledad no deseada, como actividad física, baile y talleres artísticos.

Lectura del Manifiesto por el Buen Trato a las Personas Mayores

Dentro de los actos organizados con motivo de esta jornada, la concejala Paola Laynez ha asistido hoy a la lectura del Manifiesto por el Buen Trato a las Personas Mayores, promovido por la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM). Un manifiesto elaborado por la Federación y leído por dos usuarios del Centro de Intervención Temprana en Alzhéimer y otras Alteraciones Neurológicas de FAAM ubicado en el Paseo marítimo de la capital, que ha reunido a usuarios, familiares, profesionales y representantes institucionales en una jornada marcada por la emoción, la reflexión y el compromiso compartido con la dignidad de las personas mayores.

Ante una sala repleta y en absoluto silencio, Jesús Martín López y Carmen Martínez Hidalgo han leído el manifiesto que sus compañeros escucharon atentamente. Un texto que reivindica la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores, especialmente de aquellas que conviven con una discapacidad o una situación de dependencia. El documento alerta sobre la necesidad de erradicar cualquier forma de maltrato, combatir el edadismo, prevenir la soledad no deseada y garantizar entornos seguros y accesibles para todas las personas.

El presidente de FAAM, Valentín Sola, recordó que “una sociedad que cuida a sus mayores es una sociedad que se respeta a sí misma. No podemos permitir que el abuso, la indiferencia o la soledad no deseada formen parte de la vida de quienes han construido el presente que hoy disfrutamos. Desde FAAM defendemos un envejecimiento activo, participativo y digno, en el que las personas mayores sigan siendo protagonistas de sus propias decisiones y continúen aportando su experiencia y conocimiento a la comunidad. El buen trato debe convertirse en un compromiso permanente de todos”.

La conmemoración de este día se enmarca dentro del trabajo que FAAM desarrolla durante todo el año a través de una amplia red de centros y servicios especializados dirigidos a las personas mayores y personas en situación de dependencia.

La entidad atiende diariamente a cerca de 1.500 personas a través de los distintos recursos que gestiona en la provincia y cuenta con una consolidada red de centros especializados en envejecimiento activo, atención a la dependencia, Alzheimer y otras alteraciones neurológicas.

Entre ellos destacan el Centro de Día Especializado en Alzheimer Paseo Marítimo, el Centro de Día Las Salinas y Antonio Saiz López, así como el Centro de Día Ana María Díaz Plaza, en la capital almeriense y otros recursos similares ubicados en municipios como Los Gallardos, Pulpí y Antas, donde FAAM continúa ampliando su capacidad de atención para dar respuesta a una demanda creciente derivada del envejecimiento de la población.

A ello se suma el Centro de Intervención Temprana en Alzhéimer y otras Alteraciones Neurológicas, escenario de la jornada celebrada hoy, donde se desarrollan programas especializados orientados a la estimulación cognitiva, el mantenimiento de capacidades, la prevención del deterioro funcional y el acompañamiento a las familias cuidadoras.

El trabajo desarrollado por FAAM se fundamenta en un modelo de atención centrado en la persona, que apuesta por la autonomía, la participación activa y el respeto a los proyectos de vida individuales, favoreciendo que las personas mayores puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible y con la mejor calidad de vida.

Precisamente, uno de los mensajes centrales del manifiesto leído durante el acto ha sido la necesidad de reforzar los recursos y apoyos que permitan a las personas mayores seguir tomando decisiones sobre su propia vida, participar activamente en la comunidad y acceder a una atención integral, cercana y de calidad.

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