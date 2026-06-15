La concejala socialista Carmen Aguilar asegura que “la  falta de planificación de la alcaldesa convierte el tráfico en Almería en un castigo diario para los almerienses”

Continúan los atascos en hora punta en la rotonda del estadio sin que haya presencia de Policía Local

Con 15 concejales y 20 asesores del PP, “¿en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento hay alguien que piense?”, se pregunta Carmen Aguilar, quien ha denunciado la falta de previsión y organización del equipo de Gobierno municipal en la planificación de las obras que se están ejecutando en la avenida Cabo de Gata.

Estas obras se han iniciado en pleno periodo de exámenes de la Universidad de Almería, generando un caos de tráfico que está afectando gravemente la movilidad de los vecinos y vecinas de la ciudad.

“Es incomprensible que el Ayuntamiento decida iniciar estas obras en un momento tan crítico como el periodo de exámenes universitarios, cuando cientos de estudiantes necesitan desplazarse a diario a la Universidad de Almería. Los autobuses públicos van llenos y, debido a las incidencias en el tráfico, no pueden cumplir con los horarios, lo que está generando un perjuicio enorme a los estudiantes que se juegan su futuro académico”, ha señalado Aguilar.

Además, la concejala ha puesto de manifiesto los graves problemas de circulación que se están produciendo en la zona de La Goleta y en el entorno del estadio de los Juegos Mediterráneos. “El corte de la Avenida Cabo de Gata ha provocado atascos monumentales en esta zona en horas punta. La situación es insostenible y demuestra, una vez más, la falta de planificación de este equipo de Gobierno”, ha criticado.

Hoy mismo continuaban las obras de señalización en la avenida Cabo de Gata y los atascos en la rotonda del estadio en hora punto sin ninguna presencia de Policía Local.

No es la primera vez

Aguilar ha añadido que “no es la primera vez que el Ayuntamiento comete este tipo de errores. Ya en los días previos a la Navidad, cuando el centro de la ciudad estaba lleno de actividad, decidieron arreglar el paso de peatones del Puerto, ocasionando retenciones de tráfico brutales. ¿De qué sirve tener 15 concejales liberados y 20 asesores si no hay nadie que se dedique a planificar con sentido común las obras que afectan a toda la ciudadanía?”.

Tampoco hubo presencia policial en los primeros días de la obra. “No fue hasta el jueves 11, después de que los atascos fueran insostenibles, cuando pudimos ver a agentes de la Policía Local intentando agilizar el tráfico en la rotonda del estadio. Esto no es serio, y desde luego no es lo que los almerienses merecen”, ha señalado.

Desde el Grupo Municipal Socialista, Aguilar ha instado al equipo de Gobierno a que “de una vez por todas, se tomen en serio la planificación de las obras en nuestra ciudad. Es fundamental que se tenga en cuenta el calendario académico, las necesidades de los vecinos, y que se establezcan medidas para minimizar el impacto en el tráfico, como la presencia de más policías locales”.

“Los almerienses merecen un Ayuntamiento que piense en ellos, que planifique con antelación y que no improvise. No podemos seguir consintiendo que la falta de organización de este equipo de Gobierno siga afectando a nuestra calidad de vida”, ha concluido Aguilar.

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