El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 13 de marzo, entre las 21.00 y las 22.30 horas

marzo 12, 2026 10:00 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 13 de marzo, entre las 21.00 y las 22.30 horas, debido al Vía Crucis de la Hermandad del Silencio, con el siguiente itinerario: Iglesia Parroquial de San Agustín, Rambla Alfareros, Cámaras, Jesús de Perceval, Restoy, Ramos, Don Juan de Austria, La Palma, Las Cruces, Lepanto, Doctor Paco Pérez, Rambla Alfareros y entrada el templo.

