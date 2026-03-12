El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 13 de marzo, entre las 21.00 y las 22.30 horas, debido al Vía Crucis de la Hermandad del Silencio, con el siguiente itinerario: Iglesia Parroquial de San Agustín, Rambla Alfareros, Cámaras, Jesús de Perceval, Restoy, Ramos, Don Juan de Austria, La Palma, Las Cruces, Lepanto, Doctor Paco Pérez, Rambla Alfareros y entrada el templo.
