El Ayuntamiento insta al Gobierno a actuar contra las narcolanchas y a desbloquear la pasarela que conectará los paseos marítimos



Aprueba además, por unanimidad, la adhesión del consistorio al protocolo de agente tutor para prevenir, identificar y gestionar el acoso escolar en colaboración con los centros educativos de la capital

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy las mociones impulsadas por el Grupo Municipal Popular reclamando al Gobierno de España mayor implicación con Almería, tanto para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la costa como para avanzar en infraestructuras pendientes que son fundamentales para el futuro de la ciudad, en este caso instando a definir concretos para la construcción de la pasarela sobre la desembocadura del río Andarax que permita unir los paseos marítimos de la ciudad.

También se ha aprobado, por unanimidad, la propuesta presentada por el grupo Vox para adherir al Ayuntamiento de Almería al protocolo de agente tutor para prevenir, identificar y gestionar el acoso escolar en colaboración con los centros educativos de la capital.

Por contra, se han rechazado las mociones relativas para la apertura de la Oficina Periférica de atención ciudadana en el barrio de Los Ángeles, la convocatoria de la comisión de seguimiento de las concesionarias o la relativa a la creación de un supermercado municipal público.

Preocupación creciente



Durante el debate de la moción relativa a la presencia de narcolanchas en la costa almeriense, la portavoz de los populares, Sacramento Sánchez, ha defendido una iniciativa que responde a una preocupación creciente por la expansión del narcotráfico en el litoral mediterráneo andaluz.

En su intervención, Sánchez ha lamentado la falta de apoyo del Psoe a una propuesta que, según ha subrayado, busca respaldar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que combaten estas mafias en el mar.

“La seguridad de los ciudadanos está por encima de cualquier disciplina de partido”, ha afirmado, reprochando al Psoe que haya preferido “defender al Gobierno antes que apoyar a los agentes que cada día se juegan la vida frente a estas organizaciones criminales”.

La portavoz popular ha advertido de que la actividad de las narcolanchas y de los denominados petaqueros está dejando huella en distintos puntos del litoral almeriense, incluidos espacios de gran valor ambiental como el Parque Natural de Cabo de Gata.

En este sentido, ha criticado decisiones del Ejecutivo central que, a su juicio, han debilitado la lucha contra el narcotráfico, como la desaparición de la unidad especializada OCON-Sur, que durante años permitió asestar golpes importantes a las redes criminales que operaban en el sur de España.

La moción, aprobada con los votos favorables de PP y Vox, la absención de Podemos y el voto en contra del Psoe, insta al Gobierno a poner en marcha un plan integral de lucha contra el narcotráfico en el litoral almeriense, reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y recuperar unidades especializadas para combatir estas mafias.

Infraestructura clave

La segunda moción promovida por los populares, defendida por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera y apoyada, además del PP por Vox, reclama al Gobierno de España información clara sobre el estado del proyecto de la pasarela sobre el río Andarax, una infraestructura clave para completar la conexión de los paseos marítimos de la ciudad.

Cabrera ha denunciado el retraso que acumula esta actuación después de que el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicara en septiembre de 2022 la redacción del proyecto con un plazo de doce meses. “Estamos en 2026 y seguimos sin proyecto terminado, sin calendario de ejecución y sin explicaciones claras de qué está pasando”, ha señalado.

La concejala popular ha subrayado que esta infraestructura permitirá “conectar de forma continua el eje litoral desde el Puerto de Almería hasta la Universidad, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista, impulsando el uso del litoral como espacio público y reforzando el atractivo turístico de la ciudad”.

Además, ha recordado que el Ayuntamiento ha colaborado con el Ministerio en todo momento y ya trasladó su preferencia por la alternativa de pasarela de arco superior tipo bow string, considerada la opción más adecuada para su integración urbana y funcionalidad. “Almería no pide privilegios; pide simplemente que se cumplan los compromisos adquiridos con la ciudad”, ha afirmado Cabrera.

Agente tutor

Por unanimidad se ha aprobado hoy también por el Pleno de la Corporación la propuesta, presentada por el grupo Vox, instando a adherir al Ayuntamiento de Almería al protocolo de agente tutor para prevenir, identificar y gestionar el acoso escolar en colaboración con los centros educativos de la capital.

En este punto, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería se ha respalado una iniciativa “orientada a reforzar la prevención y protección de los menores, especialmente ante situaciones de acoso escolar”, ha explicado la concejal de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca.

Durante el debate, Lorca ha destacado “la labor de la Policía Local como figura de cercanía y prevención”, si bien ha subrayado “que el acoso escolar requiere una respuesta integral que combine educación, prevención y coordinación entre administraciones”.



“El Agente Tutor debe actuar como enlace entre instituciones educativas, familias y servicios sociales, reforzando las políticas municipales ya existentes en materia de bienestar familiar, educación en valores y uso responsable de las tecnología”, ha defendido.

Concesionarias

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha rechazado, en nombre del Equipo de Gobierno, la moción dirigida a la convocatoria de la comisión de seguimiento de las empresas concesionarias argumentando que “el Ayuntamiento ya dispone de mecanismos suficientes de control y supervisión, por lo que considera innecesario crear o convocar un órgano adicional.

“El Ayuntamiento cuenta con órganos institucionales y procedimientos establecidos para fiscalizar los servicios municipales y las concesiones administrativas, que garantizan información, participación y legalidad”, ha defendido, al tiempo que ha explicado que “cada contrato de concesión incluye mecanismos de seguimiento, como la figura del responsable del contrato, encargado de vigilar la correcta ejecución del servicio, exigir el cumplimiento de obligaciones y realizar requerimientos al concesionario”.

Finalmente ha subrayado el control que prestan también los servicios técnicos municipales “realizan un seguimiento continuo, junto con las áreas responsables, de las concesionarias, lo que garantiza un control efectivo del funcionamiento de los servicios concesionados”

No a un supermercado municipal público

El Pleno de la Corporación ha rechazado también la propuesta de Podemos-IU-Los Verdes con Almería, reclamando la puesta en marcha de un supermercado municipal público, cuestionándose su idoneidad.

Así lo ha trasladado, entre otros, el concejal responsable del Área de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, Oscar Bleda, defendiendo que muchas de las medidas relacionadas con los precios de los alimentos, el mercado o la fiscalidad no dependen del ámbito municipal. En este sentido, planteó que el Ayuntamiento de Almería no tiene competencias directas sobre cuestiones como el IVA o la regulación de los precios en el mercado, cuestionando en este aspecto la inacción del Gobierno.

Frente a este posicionamiento, Bleda ha alabado el peso del pequeño comercio en la ciudad. Según ha explicado, cerca del 19,6 % de los afiliados a la Seguridad Social en Almería son autónomos, lo que supone entre 16.000 y 18.000 personas, de las cuales aproximadamente 5.000 se dedican al comercio, en muchos casos a través de pequeños establecimientos de proximidad. Bleda ha advertido de que la creación de un supermercado municipal “podría generar una competencia directa con estos comercios, especialmente en barrios vulnerables donde además existe un amplio tejido comercial.

En su intervención ha defendido también las políticas sociales que desarrolla el Ayuntamiento en las zonas más vulnerables de la ciudad. Entre ellas ha destacado el programa ‘Eracis’, orientado a la inserción laboral y a la reducción de la exclusión social, que contempla a fecha de hoy alrededor de 450 inserciones laborales.



Óscar Bleda ha defendido por último “que las políticas sociales deben orientarse a favorecer la autonomía de las personas y su acceso al empleo, evitando modelos basados únicamente en subsidios o dependencias permanentes de la administración”.