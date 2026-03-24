VOX denuncia las pésimas condiciones del CEIP Ferrer Guardia por culpa de la dejadez del gobierno de Moreno Bonilla

El parlamentario andaluz de VOX por Almería, Juan José Bosquet, ha exigido al Partido Popular actuaciones urgentes en un centro donde padres y madres aún esperan la inversión de 1,8 millones de euros anunciada por la Junta de Andalucía en 2022

La situación del CEIP Ferrer Guardia de La Cañada es insostenible y así lo ha denunciado el parlamentario andaluz de VOX por Almería, Juan José Bosquet, quien ha explicado que la gestión del Partido Popular de Moreno Bonilla ha provocado que los alumnos deban enfrentarse a aseos inhabilitados, humedades en aulas, pistas deportivas con numerosos desperfectos, mobiliario muy deteriorado y ventanas en mal estado.

Bosquet ha señalado la necesidad de acometer las actuaciones necesarias de forma urgente; y es que el AMPA ya ha manifestado en incontables ocasiones problemas “impropios del siglo XXI”. “Desde la Junta se prometió en 2022 una inversión de 1,8 millones de euros para este centro y a día de hoy no se conoce qué actuaciones están previstas y, ni siquiera, si sigue en pie”.

Desde VOX inciden en la obligación de que la Consejería de Educación ofrezca respuestas y presente un plan en el que se aplaquen las graves deficiencias del CEIP Ferrer Guardia, además de indicar en qué plazos piensa garantizar unas instalaciones seguras, dignas y adecuadas.

“El tener los cajetines de las persianas apuntalados o pegados para evitar su caída o unas escaleras que no están acondicionadas a la edad del alumnado y que no disponen de barandilla son solo ejemplos del abandono del Partido Popular de Moreno Bonilla”, subrayaba Juan José Bosquet antes de remarcar que “los niños de La Cañada de San Urbano tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otro alumno andaluz a estudiar en un centro seguro y en condiciones adecuadas”.