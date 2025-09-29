La UAL participa en un ambicioso proyecto europeo para impulsar la agricultura climáticamente inteligente

Se trata de ‘Climate Smart Research’, un proyecto europeo de cinco años que será clave para hacer la agricultura más sostenible y resiliente al clima

La Universidad de Almería desempeña un papel clave en un importante proyecto europeo de investigación e innovación, Climate Smart Research (CSR), que ha sido lanzado oficialmente con el objetivo de acelerar la transición hacia una agricultura climáticamente neutra y más resiliente al clima y sostenible en toda Europa. El consorcio de CSR reúne a 33 socios de 26 países.

La UAL participa a través del Grupo de Automática, Robótica y Mecatrónica (TEP-197) aportando su experiencia en automatización y robótica aplicados a la gestión del clima en la agricultura protegida, además de liderar la integración de tecnologías digitales y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en entornos agrícolas. Los responsables de la participación de la UAL son Jorge Antonio Sánchez Molina y Manuel Torres Gil, quienes coordinan las actividades y contribuyen a los objetivos del consorcio.

El proyecto CSR, que se lanzó oficialmente con una reunión de tres días en Lelystad, Países Bajos, del 10 al 12 de septiembre de 2025, tendrá una duración de cinco años. Financiado en el marco del programa Horizon Europe, está diseñado para impulsar un cambio sistémico en el sector agrario mediante la investigación de las interacciones entre medidas de adaptación y mitigación, centrándose en mejorar la tecnología, productividad, resiliencia y sostenibilidad.

CSR está coordinado por Wageningen Research (Países Bajos) y conecta una red de 29 estaciones experimentales de investigación (ERS), que involucran a universidades, instituciones de investigación aplicada, servicios de asesoramiento, ONG y pymes. En este marco, el Living Lab Agroconnect.es de la UAL actuará como un nodo estratégico para la transferencia de conocimiento y la conexión entre investigadores, empresas y agricultores, facilitando la adopción de prácticas climáticamente inteligentes.

Durante el desarrollo del proyecto, se desarrollarán y probarán nuevos enfoques de agricultura climáticamente inteligente en 10 estaciones experimentales pioneras (PioneERS) en cuatro grandes zonas climáticas europeas. También se validarán y compararán herramientas y servicios climáticos, como sistemas de monitoreo de emisiones y herramientas de apoyo a la toma de decisiones, en 19 estaciones experimentales innovadoras (InnovatERS).

CSR involucrará activamente a agricultores, asesores, responsables políticos y ciudadanos para asegurar que las soluciones sean co-desarrolladas, probadas en entornos reales y listas para su escalado. Además, se construirán redes de conocimiento a largo plazo y se reforzarán sus conexiones con los Sistemas Nacionales de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS).

Como resultados prácticos, CSR entregará un repositorio de conocimiento, modelos de negocio, recomendaciones políticas y más de 150 resúmenes prácticos para su uso en toda la UE. El proyecto colabora estrechamente con iniciativas hermanas como Climate Farm Demo y Climate Smart Advisors para asegurar una amplia difusión y adopción de soluciones validadas.

Para más información, se puede visitar el sitio web del proyecto: https://climatesmartresearch.eu/ o seguirles en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/climate-smart-research/.