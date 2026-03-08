Una ordenanza ordenará la integración arquitectónica de las placas fotovoltaicas en Dalías

El Pleno del Ayuntamiento de Dalías ha aprobado por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno para la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Integración Urbana de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas para Autoconsumo en Suelo Urbano y en Suelo Rústico, una iniciativa que tiene como objetivo garantizar la correcta integración arquitectónica, urbana y paisajística de este tipo de instalaciones en el municipio.

La ordenanza establece el marco normativo que regulará la instalación de paneles o módulos solares destinados a la captación de la energía procedente de la radiación solar para su aprovechamiento energético, especialmente en instalaciones de autoconsumo. Con esta regulación, el Ayuntamiento busca compatibilizar el impulso de las energías renovables con la protección del paisaje urbano y rural de Dalías, preservando al mismo tiempo la identidad arquitectónica del municipio.

El documento recoge criterios técnicos y estéticos que deberán cumplir las instalaciones fotovoltaicas, tanto en edificios situados en suelo urbano como en edificaciones y espacios ubicados en suelo rústico. Entre otros aspectos, se contemplan condiciones relativas a la ubicación, integración visual, inclinación, materiales o impacto paisajístico, con el fin de evitar instalaciones que puedan alterar de forma significativa la estética del entorno.

El alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha destacado que “esta ordenanza supone un paso importante para avanzar hacia un modelo energético más sostenible sin renunciar a la protección del paisaje y del patrimonio arquitectónico del municipio”. En este sentido, el regidor ha subrayado que el objetivo del equipo de gobierno es “facilitar el autoconsumo energético a vecinos, empresas y explotaciones agrícolas, pero siempre garantizando que estas instalaciones se integren de forma respetuosa con nuestro entorno”.

Lirola también ha puesto en valor el consenso alcanzado durante el pleno municipal, señalando que la aprobación por unanimidad refleja “la voluntad compartida de todos los grupos municipales de apostar por las energías limpias y por una regulación clara que dé seguridad a los vecinos que quieran instalar placas solares”.

La ordenanza responde además al creciente interés por parte de la ciudadanía en la implantación de sistemas de autoconsumo energético, una tendencia que se ha intensificado en los últimos años debido al aumento de la conciencia ambiental y a la búsqueda de alternativas para reducir el coste de la factura energética, que cuentan además con el apoyo municipal con una bonificación en el impuesto de bienes muebles durante cinco años que ya fue aprobada por el actual equipo de gobierno daliense.

Desde el Ayuntamiento se considera fundamental contar con una normativa específica que ordene la implantación de estas instalaciones y evite posibles impactos visuales o desorden urbanístico, especialmente en zonas con valor paisajístico o en áreas rurales donde la integración con el entorno resulta especialmente relevante.

El texto completo de la ordenanza se encuentra ya publicado en la página web municipal www.dalias.es, abriéndose así el periodo de información pública y audiencia para que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones, sugerencias o aportaciones antes de su aprobación definitiva.

