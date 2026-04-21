Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huércal de Almería firman el acta de cesión de un tramo de la carretera A-1000

Discurre íntegramente por suelo urbano y conecta distintos núcleos de población y barriadas del término municipal

La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, y el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, han firmado el acta administrativa por la que se formaliza la cesión al Ayuntamiento del citado municipio de un tramo de la carretera autonómica A-1000, así como de las vías de servicio asociadas.

El tramo objeto de la cesión discurre íntegramente por suelo urbano del municipio y conecta distintos núcleos de población y barriadas del término municipal. Comprende desde el punto kilométrico 1+381 hasta el 2+585 de la carretera A-1000 (de la A-7 a Huércal de Almería), además de las vías de servicio situadas en ambas márgenes entre el p.k. 1+355, a la altura del río Andarax, y el p.k. 1+936, correspondiente al paso sobre la línea ferroviaria.

La cesión se efectúa en virtud de la Orden dictada el 2 de marzo de 2026 por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, e incluye el conjunto de elementos funcionales asociados al tramo, tales como la calzada principal, las vías de servicio, las obras de drenaje transversal, las estructuras existentes, la señalización, los sistemas de contención y los elementos ornamentales.

El acta recoge que el tramo cedido presenta una longitud aproximada de 1,2 kilómetros en la carretera principal, además de más de un kilómetro en vías de servicio, y que las infraestructuras se encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento. Asimismo, se incluyen los terrenos y sobreanchos afectados al dominio público viario derivados de las expropiaciones realizadas para la construcción de la carretera.

De acuerdo con el procedimiento administrativo, la efectividad de la cesión quedará condicionada a la aprobación del acta por parte de la Dirección General de Infraestructuras Viarias. Una vez aprobada, el Ayuntamiento de Huércal de Almería deberá proceder a la correspondiente regularización catastral para la actualización de la titularidad de los bienes cedidos.