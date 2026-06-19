La Guardia Civil interviene 30,5 Kilogramos de marihuana destinados presuntamente a su transporte hasta Rumanía

Los agentes localizaron la droga oculta en dos maletas de viaje durante un dispositivo de prevención de la delincuencia en un área de servicio de la A-7, en Níjar

En la actuación fueron detenidos dos personas y se intervinieron además 5.000euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y el vehículo utilizado para el transporte

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras intervenir 30,5 Kilogramos de marihuana envasada al vacío en dos maletas de viaje.

Estas actuaciones se enmarcan en los servicios que la Guardia Civil realiza para prevenir el tráfico de drogas y dificultar la utilización de las vías de comunicación para el transporte de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando una patrulla que realizaba labores de prevención de la delincuencia en el área de servicio de Bayyana de la autovía A-7, observó un vehículo estacionado en una zona poco iluminada con dos ocupantes en actitud sospechosa.

Tras mantener una vigilancia discreta, los agentes identificaron a ambos ocupantes, de nacionalidad rumana y vecinos de Roquetas de Mar. Durante las comprobaciones realizadas constataron que uno de ellos tenía en vigor diversos señalamientos policiales, entre ellos una prohibición de salida del territorio nacional.

La actitud de nerviosismo mostrada por ambos y las manifestaciones realizadas sobre su intención de desplazarse a Rumanía llevaron a los agentes a inspeccionar el vehículo. En el maletero localizaron dos grandes maletas de viaje que se desprendían un olor compatible con marihuana.

En el interior de las mismas hallaron un total de 31 bolsas de plástico transparentes envasadas al vacío, que contenían cogollos de marihuana, distribuidas en 30 bolsas de un kilogramo y una bolsa adicional de medio kilogramo, alcanzando un peso total de 30,5 kilogramos. El valor estimado de la sustancia intervenida asciende a 57.281euros

Como resultado de la actuación, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos ocupantes del vehículo, al a aprehensión de la droga, a la intervención de 5.000euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y del vehículo utilizado para el transporte de la sustancia estupefaciente.

Las diligencias instruidas y los detenidos fueron remitida a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería, Plaza nº 6.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que su colaboración continúa siendo fundamental para detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Ante movimientos sospechosos en áreas de servicio, aparcamientos o zonas aisladas, contacte con la Guardia Civil, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”.

Relacionado