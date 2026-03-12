‘La otra mirada’ inaugura la antesala de la Semana Santa de Almería en el Parque de la Estación

La exposición de FOCOAL, reubicada por las obras del Paseo, podrá visitarse hasta el 5 de abril

La Semana Santa de Almería comienza a sentirse en la ciudad. A poco más de dos semanas del inicio de los desfiles procesionales, el Ayuntamiento ha inaugurado la quinta edición de la exposición fotográfica ‘La otra mirada’, organizada por los Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), que este año se exhibe en el Parque de la Estación debido a las obras del Paseo.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, acompañado por la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera; el presidente de FOCOAL, José Antonio Gallardo; y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, José Rafael Soto, recorría esta tarde los quince paneles que componen la muestra. “Hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección, almerienses y visitantes podrán disfrutar de esta exposición que ya es un clásico de la Cuaresma”, destacó el edil.

22 hermandades y más de 20 fotógrafos

‘La otra mirada’ reúne imágenes de las 22 hermandades que procesionan en la capital y del Vía Crucis del Cristo de la Escucha. Más de 20 fotógrafos participan en esta edición, que combina primeros planos de titulares con detalles de cortejos y momentos singulares. Además, FOCOAL vuelve a contar con la colaboración del artista Juan Núñez, que aporta una litografía inspirada en la Semana Santa almeriense.

Pérez de la Blanca fha felicitado a FOCOAL “por esta magnífica exposición en un año especial, en el que celebran su décimo aniversario”, y ha animado a cofrades y turistas “a acercarse al Parque de la Estación para conocer nuestro arte, nuestra cultura y nuestro patrimonio a través de la fotografía”.

El presidente de FOCOAL, José Antonio Gallardo, ha subrayado que “es un orgullo inaugurar una muestra con 23 fotografías de 21 compañeros, fruto del trabajo constante que realizamos con el apoyo del Ayuntamiento y de la Agrupación”. Por su parte, José Rafael Soto ha destacado que esta exposición “es también una forma de evangelizar a través del objetivo, mostrando cómo las hermandades dan testimonio de fe en la calle”.

Nueva exposición en el CIP: ‘Diez años de la otra mirada’

Adelantar también que el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) acogerá desde el 18 de marzo una segunda exposición de FOCOAL, en este caso dedicada a repasar los diez años de trayectoria del colectivo. La muestra, titulada ‘Diez años de la otra mirada’, podrá visitarse en la Sala Jayrán hasta el 5 de abril, en el horario habitual del espacio museístico.

Visitas guiadas, horario especial de la Oficina de Turismo y exposición de Playmobil

Por otro lado, el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad ha programado visitas guiadas a distintos templos, con ocasión de la Semana Santa, para conocer de cerca a varias hermandades. Las inscripciones ya están disponibles en www.turismodealmeria.org.

Calendario de visitas

23 de marzo · Iglesia de Santa Teresa (Hermandades de Pasión y Caridad) · 11:00 y 17:00

24 de marzo · Santuario de la Virgen del Mar (Patrona y Rosario del Mar) · 10:30 y 17:30

24 de marzo · Iglesia de San Pedro (Santa Cena, Santo Entierro y Rocío)

25 de marzo · Catedral de la Encarnación (Prendimiento, Estudiantes y Escucha) · 11:00 y 17:00

26 de marzo · Iglesia de San Agustín (Silencio) · 10:30 y 16:30

26 de marzo · Iglesia de Santiago Apóstol (Soledad) · 11:45 y 17:45

Las visitas están dirigidas al público general, con un máximo de 30 personas por turno, y serán guiadas por miembros de las Juntas de Gobierno de cada hermandad. El punto de encuentro será la puerta del templo correspondiente.

De igual forma se ha establecido, de cara a las próximas celebraciones de Semana Santa, un horario especial de la Oficina de Turismo

Lunes a sábado : 10:00–14:00 y 16:00–19:00

Festivos y domingos (Ramos y Resurrección): 10:00–14:00

Exposición de Playmobil

La Oficina de Turismo acogerá igualmente, del 20 de marzo al 5 de abril, una exposición de Playmobil de Semana Santa, instalada por la Mayordomía de la Cruz de Mayo de San Ildefonso.