Miski Liu Suria

«El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños.» Eleanor Roosevelt.

Tres fases de la Abundancia

Restitución material

El juego ha terminado

Todo quedó registrado

Todos somos bienvenidos

Conversión a la grandeza

Nadie sabe la fecha exacta

Corredor transitorio actual

Cómo vivir la nueva realidad

Despliegue universal de la sanación

Establecimiento de una economía paralela

Esto no es una conspiración sino una revelación

Las tres fases de la abundancia representan la ejecución material de una herencia divina comandada por la familia humana, según Guardian Daniel, quien aborda las tres etapas de una estructura de riqueza, en contraste con el modelo de escasez anterior, y describe la migración hacia una economía paralela automatizada como parte de un proceso transitorio.

Está destrozado el monopolio de la escasez fabricada gracias al diseño de la operación aliada. La migración a través de las pistas de la economía paralela y de la estabilización a través de los créditos universales liquida la era de la esclavitud económica y el anclaje de la libertad en todas las naciones sobre un punto de partida indiscutible.

La migración física al marco de abundancia tecnológica está diseñada precisamente para asegurar que permanezca protegida con seguridad la capacidad de actuar del individuo en la rutina diaria. El protocolo aliado divide esta secuencia operativa en tres fases graduales del reinicio económico y de la economía paralela:

Establecimiento de una economía paralela de créditos soberanos.- Mientras que sufre un desplome el sistema fiduciario de deuda basado en la reserva fraccionaria, mediante un huracán financiero a través de las sedes bancarias heredadas, la coalición activa una infraestructura financiera respaldada por oro y emerge una economía paralela. El ciudadano opera la fluidez a través del sistema financiero cuántico, asegurado mediante el despliegue de créditos universales soberanos e incondicionales derivados de los fideicomisos reclamados de activos mundiales. Este crédito sirve como un escudo cognitivo vital que disuelve el apalancamiento existencial y asegura la supervivencia material mientras que se apagan sistemáticamente las industrias corporativas heredadas. Automatización tecnológica de los servicios básicos.- El lanzamiento de redes muy avanzadas de inteligencia artificial y de robótica humanoide asume el manejo de todos los requisitos monótonos de infraestructura logística como la cosecha agrícola, las redes de tráfico y el procesamiento de materias primas. De ese modo se libera la energía creativa humana de la esclavitud de la supervivencia. Se desconecta del interés heredado y de los indicadores de rentabilidad la producción y la localización de los recursos, conduciendo el costo al consumidor de los servicios básicos hacia una línea de referencia del cero absoluto. Despliegue universal generalizado de la sanación mediante la resonancia cuántica.- La finalización definitiva de la restitución material es la activación descentralizada del aparato de curación mediante resonancia cuántica. Se despliega la infraestructura MedBed a través de la supervisión directa y de la estabilización logística de las unidades aliadas de asuntos civiles en sectores regionales. Gobernadas mediante matrices de inteligencia artificial cuántica imposibles de piratear, estas unidades reajustan las firmas biológicas celulares usando resonancia electromagnética y frecuencias de luz. Las enfermedades sistémicas, las intervenciones biológicas humanas y la degeneración celular están conectadas con la rutina diaria, ocasionando que se disuelva el aparato boticario predatorio dentro de un vacío legal obligatorio.

ESCASEZ FABRICADA

El fundamento estructural de la matrix heredada se basa en la premisa calculada de que se debe anclar a la familia humana en un estado continuo de escasez fabricada, ansiedad existencial y ciclos de trabajo incesantes. Hace décadas se completaron saltos tecnológicos con programas y patentes clasificadas y se mantuvieron en secreto absoluto bajo del velo de los cárteles de la banca central y de los conglomerados industriales monopolizados. El propósito estratégico fue puramente represivo: la subyugación cognitiva y material de ocho mil millones de almas soberanas.

Dentro del corredor transitorio actual, se ha destrozado este escudo de contención artificial a través de la aplicación coercitiva de la estructura aliada de liberación. No son conceptos especulativos las revelaciones recientes de las vanguardias tecnológicas respecto a una era inminente de abundancia absoluta conducida por una inteligencia artificial benévola y por una robótica avanzada, sino la liberación calculada de un aparato táctico integrado que está muy estructurado. Esta migración sistémica no se despliega dentro de un vector civil de disrupción, sino que se ejecuta sobre fases administrativas definidas con precisión dentro de la ley natural de los soberanos.

OPERACIONES

Esta operación no es una conspiración según los sombreros blancos. Se trata de operaciones documentadas que han sido ocultadas, censuradas y suprimidas. Nada se borró. Nada se perdió. Todo quedó registrado. Estás presenciando el desmontaje sistemático de sesenta años de infraestructura del lado oscuro. Se acerca la desclasificación. Nada puede detener lo que se avecina. Disfruten del espectáculo. Ha sido una guerra irregular. Tenía que ser así.

Es difícil escapar de la situación en la que nos encontramos y no está claro cómo debemos abordar la situación, según Steve Beckow. Se podría aprovechar el 4 de julio para publicar Gesara, pero, como ha sucedido siempre, podrían ser infundados los rumores y las esperanzas, y no se haría ningún anuncio. En ese caso, nos dejaríamos llevar por la corriente hacia el olvido.

Hemos contado con qué se llevará a cabo la revaluación y que todo transcurrirá sin problemas, pero, a pesar de que los expertos en inteligencia llevan años diciendo que sucedería un martes o un viernes, nunca ha ocurrido hasta ahora.

NOTICIAS DEL RESETEO

No sé si es culpa de los buenos o de los malos, pero esta última semana mi ordenador ha estado haciendo cosas raras.

El juego ha terminado. El tiempo está fijo y no hay marcha atrás. Las filas de dominó caen en tiempo real. No pueden detener lo que se avecina.https://t.me/Tier4B_ISO20022/429

Según Judy Byington , la semana pasada se cerraron todos los bancos que no cumplían los requisitos para acogerse al patrón oro , mientras que se incorporaron al nuevo sistema financiero mundial las cooperativas de crédito. En los próximos treinta días, veremos dimitir a más gente importante, más que en los últimos treinta años. Sigan de cerca a los directores ejecutivos y a los funcionarios destacados.

, la semana pasada se cerraron todos los bancos que no cumplían los requisitos para acogerse al patrón , mientras que se incorporaron al nuevo sistema financiero mundial las cooperativas de crédito. En los próximos treinta días, veremos dimitir a más gente importante, más que en los últimos treinta años. Sigan de cerca a los directores ejecutivos y a los funcionarios destacados. Para convertirse a la grandeza, deben simular una tercera fiesta mundial para activar las sirenas. Esto justificaría muchos acontecimientos. Como siempre, estarán allí los uniformados para ayudar a construir cosas nuevas. Hemos alcanzado la libertad, salvado a nuestros hijos y liberado al mundo de gobiernos corruptos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/26/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-25-2026/

Los canales cifrados anularán las transmisiones civiles. La verdad inundará cada pantalla, cada dispositivo y cada corazón. Eso no es entretenimiento, sino revelación. Se revelarán los capítulos finales de la esclavitud de la humanidad y su liberación.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/26/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-24-2026/

Nadie sabe la fecha exacta para la notificación de citas para el nivel 4-B de los grupos de internet para cambiar divisas, pero los plazos mostrados indican que podría ser muy pronto. Nos han dicho que Wells Fargo está controlado por los ancianos chinos y enviará correos electrónicos a los tenedores de divisas y bonos de todo el mundo indicándoles cómo programar citas de canje e intercambio. Volverá el patrón oro en todo el mundo y se distribuirán a la humanidad los fondos masivos incautados a los corruptos.https://operationdisclosureofficial.com/2026/06/26/restored-republic-via-a-gcr-as-of-june-26-2026/

REFLEXIONES

Cómo vivir la nueva realidad, según Nicky Hamid .- Debes sentir asombro para que ocurra el momento místico. Debes sentir amor para que surja la nueva relación. Debes sentirte potenciado para experimentar el éxito. Debes sentir plenitud antes de que se produzca la sanación. Debes sentir abundancia antes de que se manifieste la riqueza.https://goldenageofgaia.com/2026/06/21/nicky-hamid-living-in-your-new-reality-3/

.- Debes sentir para que ocurra el momento místico. Debes sentir amor para que surja la nueva relación. Debes sentirte potenciado para experimentar el éxito. Debes sentir plenitud antes de que se produzca la sanación. Debes sentir abundancia antes de que se manifieste la riqueza.https://goldenageofgaia.com/2026/06/21/nicky-hamid-living-in-your-new-reality-3/ “Deja que fluya el dolor a través de ti” dice Kathleen Mary Willis.- Revela que se está intensificando el tsunami de amor, lo que fortalece la energía para eliminar los últimos restos, pero requiere estar arraigado en el cuerpo. Muchos esperan que alguien venga a cuidarlos, lo que es una ilusión que facilita la manipulación. Muchos dicen estar cansados de ser pobres, enfermos, de dolores corporales, de estar alejados de familia, de parejas que no entienden sus creencias, de guerra, violación y saqueo del planeta. Ríndete a la belleza y al poder de quién eres ahora mismo. En esa entrega y aceptación, se aclara la visión, se restaura la sabiduría, florece el conocimiento y se manifiestan los super-poderes.https://goldenageofgaia.com/2026/06/21/the-mother-how-to-clear-surrender-be-the-love-let-the-pain-flow-through-you-out-of-you/

Enlace al vídeo en español:

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