El Colegio Profesional de Economistas de Almería presenta la publicación ‘Trayectoria 25’ en homenaje a Cajamar en el marco de su 25 aniversario

El acto, celebrado en la Casa de las Mariposas, reúne a representantes institucionales y del ámbito económico, político y social en el marco del 25 aniversario del Colegio

El Colegio Profesional de Economistas de Almería ha celebrado en la Casa de las Mariposas de Cajamar el acto de presentación de la publicación ‘Trayectoria 25’, una iniciativa conmemorativa que recupera la trayectoria de entidades reconocidas con el Premio Economía, comenzando por el galardón otorgado en el año 2000 a Cajamar, entidad referente del sistema financiero cooperativo y actor clave en el desarrollo económico de la provincia. Se trata de una publicación que recorre los 25 años de la entidad desde que recibió el Premio Economía hasta hoy.

El evento ha contado con la participación de representantes institucionales, autoridades económicas y políticas y miembros del Colegio, en una jornada enmarcada dentro de las actividades del 25 aniversario de la institución colegial.

Apertura del acto

La sesión ha sido inaugurada por el secretario del Colegio, Carlos J. Cano, quien ha ejercido como presentador del acto, dando la bienvenida a los asistentes y contextualizando la publicación ‘Trayectoria 25’ como una iniciativa destinada a poner en valor la contribución histórica de Cajamar a la economía almeriense desde la concesión del Premio Economía en el año 2000.

Intervenciones

La decana del Colegio Profesional de Economistas de Almería, Ana Moreno, ha señalado que la presentación de Trayectoria 25 constituye uno de los actos más significativos del 25 aniversario del Colegio y ha recordado que, cuando la institución concedió el Premio Economía a Cajamar en el año 2000, «estaba reconociendo un proyecto profundamente arraigado en Almería, vinculado a su agricultura y con una firme apuesta por el futuro». «Veinticinco años después podemos decir que no solo ha cumplido aquellas expectativas, sino que las ha superado con creces», ha afirmado.

Moreno también ha destacado la apuesta de Cajamar por la innovación aplicada al sector agroalimentario, «un ejemplo de cómo la ciencia y el conocimiento pueden hacer más competitivos nuestros cultivos», así como su compromiso con el territorio, la sostenibilidad y el desarrollo económico. En este sentido, ha subrayado que «Almería tiene el privilegio de ser la sede social de una de las grandes entidades financieras de España» y ha puesto en valor el papel que desempeñan los economistas acompañando el crecimiento empresarial: «Detrás de cada empresa que Cajamar financia hay un economista asesorando y contribuyendo a que los proyectos salgan adelante».

En el turno de autoridades, ha intervenido la concejala de Economía, Contratación y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara de la Cruz, quien ha destacado que Cajamar “es una de las entidades económicas más importantes en el panorama andaluz y español, que ha logrado acreditar una contribución fundamental a la economía almeriense en los últimos años”.

Asimismo, ha subrayado la vinculación de la entidad con el sector agrícola, “motor económico clave en Almería”, destacando su papel en la asesoría financiera, la gestión de recursos y la identificación de oportunidades de inversión para empresas del sector.

Lara ha concluido con un llamamiento al colectivo profesional: “Animamos a todos los economistas a seguir trabajando, cada uno desde su puesto de responsabilidad, para seguir construyendo una Almería más fuerte, unida y próspera. Celebremos estos logros, pero también comprometámonos a seguir innovando y colaborando para hacer de Almería un ejemplo de desarrollo sostenible y bienestar social”.

A continuación, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Álvaro Izquierdo, ha felicitado al Colegio de Economistas por ‘Trayectoria 25’, «una iniciativa brillante que nace con el firme propósito de plasmar el esfuerzo de las instituciones, empresas y personas que han liderado la espectacular revolución económica que ha experimentado Almería en el último cuarto de siglo. Y qué gran acierto que dedicar el primer número de este proyecto a un homenaje a Cajamar. Una entidad que no solo recibió vuestro primer Premio Economía en el 2000, sino que es el auténtico motor financiero, social y cooperativo de nuestra tierra».

Presentación de la publicación ‘Trayectoria 25’

El ex decano del Colegio y coordinador del proyecto, Francisco Giménez, presentó el contenido de la publicación, realizando un recorrido por la evolución de Cajamar desde la concesión del galardón hasta su consolidación como entidad de referencia en el ámbito financiero cooperativo.

El exdecano del Colegio Profesional de Economistas de Almería y coordinador de la publicación Trayectoria 25ha explicado que esta iniciativa nació con el objetivo de conocer la evolución de Cajamar veinticinco años después de recibir el Premio Economía y plasmar ese recorrido en «una publicación sencilla, honesta y que reflejara los principales hitos de su trayectoria». Asimismo, ha destacado el carácter accesible del proyecto, concebido en un formato versátil y de fácil descarga, e ha invitado a la sociedad a conocer esta publicación. Durante su intervención también ha rememorado los orígenes y la evolución paralela de Cajamar y del Colegio Profesional de Economistas de Almería.

Entrega del galardón

Por último, el secretario del Colegio dio paso a la entrega del reconocimiento, consistente en la Colegiación de Honor y diploma acreditativo a Eduardo Baaamonde, presidente de Cajamar.

El presidente de Cajamar ha agradecido el reconocimiento del Colegio y ha defendido que Cajamar constituye «la excepción al dicho de que nadie es profeta en su tierra», al haber conseguido crecer manteniendo intacta su vinculación con Almería y su vocación de servicio al territorio.

Durante su intervención ha señalado que los dos rasgos que distinguen a la entidad son su compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia y una cultura basada en la apertura y el inconformismo. Asimismo, ha explicado que el crecimiento de Cajamar ha respondido siempre a la necesidad de acompañar el crecimiento de sus clientes y del sector agroalimentario, manteniéndose fiel a su propósito y a su misión.

También ha destacado la importancia de establecer alianzas estratégicas, como la suscrita con Crédit Agricole, y ha puesto en valor la apuesta de la entidad por la investigación, la ciencia y el conocimiento como motores de competitividad del sector agroalimentario. Baamonde ha cerrado su intervención recordando una frase de Juan del Águila: «Estamos empezando», una expresión que, a su juicio, resume el espíritu de superación que caracteriza tanto a Cajamar como a Almería.

Cierre del acto

El acto ha concluido con una fotografía institucional de los asistentes en la Casa de las Mariposas de Cajamar, en una jornada que refuerza el compromiso del Colegio con la divulgación de la historia económica reciente de la provincia y la puesta en valor de sus principales actores.

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