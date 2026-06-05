La sensibilidad de Federico García Lorca guía la gala musical y teatral que se estrenó anoche en el Apolo con numerosos artistas almerienses

La cita estelar del ‘I Festival el niño artista. Federico García Lorca en Almería’ que se prolongará hasta el sábado, sumergió al público en un viaje de emociones a flor de piel y el cariño al genio de las letras

El Teatro Apolo vivió anoche una velada llena de emociones a flor de piel en el estreno de la gala teatral y musical ‘Cantares, coplas, canciones con soul. La música que escuchaba Federico’, cita estelar enmarcada a su vez en la programación del ‘I Festival el niño artista. Federico García Lorca en Almería’ impulsado por Clasijazz y que en esta actividad contaba con la colaboración especial del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, incluida en la programación trimestral de primavera.

Con dirección artística de Curro Carreres, dirección musical de Pablo Mazuecos y con el actor Ángel Ruiz como maestro de ceremonias, la gala contó con la participación de numerosos artistas y grupos que corroboran el talento almeriense y también el agradecimiento indeleble a la figura del genio de las letras Federico García Lorca, cuya estancia en la niñez en Almería sirvió para forjar su sensibilidad artística. Tal es así que fue precisamente el Apolo el lugar donde el pequeño Federico vio su primera obra de teatro y tuvo sus primeros contactos con el cine, de mano de su profesor Antonio Rodríguez Espinosa.

Con ese hilo conductor de los gustos musicales y culturales desarrollados por Federico, la gala viajó por el apego al folclore y a la música popular, con la actuación del Grupo folklórico “el Galayo” de Alboloduy, por las primeras nanas cantadas por su madre y su tata, ejemplificadas en una maravillosa ‘Nana de Sevilla’ interpretada por Sensi Falán con Mazuecos al piano o esa querencia flamenca de la que dio testimonio el guitarrista Francisco Fernández ‘el Pelaíllo’ con una rondeña de composición propia.

De lo popular a lo elevado, y con una guía narrativa magistralmente conducida por Ángel Ruiz, la velada hizo parada también en el mundo lírico. Reconocido oyente de Chopin, Schubert o Wagner, Anaïs Mejías interpretó un aria de ‘Tosca’ de Puccini y el ‘Belle nuit ô nuit d’amour’ de ‘Los cuentos de Hoffman’, de Offenbach, en un sobresaliente dúo con Desirée Manzano.

De Europa a España, Elena Gallardo y Román Barceló revivirían un fragmento de la zarzuela ‘Doña Francisquita’, estrenada en 1923. Una inspirada Elena Gallardo todavía regalaría una sublime interpretación de ‘Main Herr Marquis’ de Johan Strauss.

En el repaso musical de las músicas que escuchó o que convivieron con Lorca durante su vida no podía faltar la representación de sonoridades del otro lado del charco, tanto de carácter latino en sus viajes a Argentina o Cuba, como de su paso por Nueva York, aunque antes, esa ‘ausencia de España’ fue revivida por Sensi Falán con el pasodoble ‘Suspiros de España’.

La representación musical ‘del viaje’ corrió a cargo del dúo Candilena, formado por la voz de Carmen Muyor y la guitarra de Quique Peña, primero con ‘La violetera’ popularizada por Raquel Meller y compuesta por el maestro almeriense José Padilla y después con el tango de nostalgia y pasión ‘Volver’, de Carlos Gardel, que coincidió con Federico en 1933.

‘Ya en Cuba’, Anaïs Mejías volvió a escena para cantar la lírica habanera ‘Tú’, de Fernando Sánchez de Fuentes. Del lado norteamericano y en conexión con su fuerte poder espiritual, el coro góspel Clasijazz, con la dirección de Noemí Pérez, interpretó dos nuevas piezas con la fuerza que caracteriza al grupo.

En el tramo final, hasta Ángel Ruiz se aventuró a cantar ‘Ojos verdes’ tras contar la anécdota del día que se Miguel de Molina conoció a Lorca por la intermediación de Rafael de León. El concierto se cerró con Víctor Monte, que ofreció dos temas –el segundo de ellos con participación del coro góspel- de su primer álbum, ‘Donde Llegan Tus Manos’ (2025). Un trabajo conceptual que reinterpreta la supuesta relación entre Federico García Lorca y Salvador Dalí y que presentará en el propio Teatro Apolo el 26 de septiembre.

Con todos los artistas participantes sobre el escenario, la gala coincidió de manera desenfadada dejando en el eco del teatro la frase que pronunció Ángel Ruiz en la serie ‘El ministerio del tiempo’ en boca de García Lorca: “Entonces he ganado yo. Ellos no”, haciendo referencia a que su obra sigue fascinando a generaciones de todo el mundo.

Resto de la programación

Este primer Festival de las Artes es una iniciativa participativa de distintas asociaciones y colectivos, organizada por Clasijazz que quiere destacar la importancia de la infancia en el desarrollo vital de todos y especialmente de los artistas, apoyando a los niños y niñas artistas que son el futuro y nuestro presente mejor. Un homenaje al nacimiento de Federico García Lorca a inicios del mes de junio, el mes de la diversidad. Con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Arteenvacío, Las Cruces Teatro, MaryMontaña, La Periférica, Antonio Lorente, Asociación Vocla y Cajamar. Además de la gala del jueves en el Apolo, este es el resto de la programación:

Velada ‘Café cantante’ en Port of Spain, Viernes, 5 de junio. ‘Celebrando el nacimiento de Federico García Lorca el 5 de junio’. Zarzuela, revista, flamenco y cabaret. 19.00 y 22.00 h con distintos artistas de Almería, fiesta y jaleo garantizado.

Fiesta de niños artistas en torno al busto de Federico García Lorca. Sábado, 6 de junio, de 12.00 a 14.00 horas, Plaza Maestro Rodríguez Espinosa con el Coro Góspel infantil Clasijazz dirigido por Noemí Pérez, la Escuela de Teatro Arte en Vacío dirigida por Alberto Pozzoli y el Coro Infantil de la Asociación Vocla, dirigido por Román Barceló.

Casa del Cine. Sábado, 6 de junio, 20.00 horas. Proyección “Federico entre los dientes. El documental”, dirigido por Sonia Murcia, 2026, y que recientemente fue presentado en el marco de los Premios Princesa de Girona en Murcia. Narra el fascinante viaje de una compañía integrada mayoritariamente por mujeres, por el mundo árabe. A través de la danza, el flamenco, el teatro y la creación audiovisual inspirada en Lorca, sumerge al espectador en un retrato íntimo sobre el poder del arte para atravesar fronteras y conectar culturas.

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