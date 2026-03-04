El boxeo formativo e inclusivo brillará el 6 de marzo en los Juegos Deportivos Municipales

El evento deportivo de esta disciplina sin contacto comenzará a las 17:00 horas, en el Pabellón Rafael Florido, y lo promueve el Club Lola Boxing

Los Juegos Deportivos Municipales de Almería acogerán nueva edición de los JDM de Formas de Boxeo, sin contacto, una cita que reunirá a jóvenes deportistas de toda la ciudad en una jornada dedicada al aprendizaje, la técnica y los valores del deporte. El evento, coordinado por el Club Lola Boxing, se disputará en el Pabellón Rafael Florido, el próximo viernes, 6 de marzo, en horario de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo una tarde llena de energía, compañerismo y espíritu deportivo.

En esta competición se desarrollarán las modalidades de comba, sombra y manoplas, pruebas diseñadas para fomentar la destreza, la coordinación y la disciplina propias del boxeo. La participación está abierta a todos los deportistas de entre 4 y 14 años, brindando una oportunidad única para que los más pequeños se inicien en este deporte en un entorno educativo y seguro.

Una de las grandes novedades será la categoría especial dedicada al deporte inclusivo, reflejo del compromiso del Área de Ciudad Activa y el Club Lola Boxing con la igualdad de oportunidades y la integración de todas las personas en la práctica deportiva. El club, referente del boxeo almeriense, continúa apostando por la inclusión en todos sus niveles, consolidando su papel como motor social y formativo.

El evento contará con la presencia del árbitro internacional Juan Manuel García Reyes, reconocido exjuez-árbitro internacional de boxeo que ha trabajado para tres de las principales organizaciones mundiales del deporte. Nacido en Almería en 1945, ‘el señor Reyes’, como es conocido en el mundo del boxeo, acumula 47 años de trayectoria dedicados a este noble arte, siendo un referente de profesionalidad y pasión.

Con esta iniciativa, Almería reafirma su compromiso con el deporte base, la educación en valores y la inclusión, demostrando que el boxeo también puede ser una herramienta de crecimiento personal y social desde la infancia.