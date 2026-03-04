Una exposición reúne la mirada artística de una veintena de antusos en el CICA

Este jueves, 5 de marzo, a las ocho de la noche, el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica de Antas (CICA) inaugura una exposición colectiva de pintura que reúne a una veintena de artistas locales bajo el título ‘Miradas de Antas’.

Los 35 cuadros que componen la muestra reúnen dos aspectos comunes. Por un lado, la expresión realista de todos ellos y, por otro, ser obra de los alumnos que, durante 20 años, han pasado por el taller de Diego Fábrega.

“No puedo evitar reconocer que he sentido cierto vértigo al organizar esta exposición, porque es el resumen de toda una vida dedicada a enseñar los rudimentos del maravilloso arte de la pintura a quienes han querido aprender. Fundamentalmente son personas mayores, aunque también los ha habido muy, pero que muy jóvenes”, apunta Fábrega, porque por su taller han desfilado artistas de todas las edades. “Algunos de más de 80 años, pero también he contado con discípulos de hasta 4 años, si bien con una abrumadora mayoría de mujeres”.

El profesor explica que ha “enseñado la técnica”, pero ha prestado “especial atención a que cada persona disfrutara pintando y se sorprendiera al comprobar cómo era capaz de terminar cuadros con una calidad que nunca habían llegado a imaginar”.

“Lo que he procurado siempre -agrega- ha sido que mis alumnos contemplen el lienzo en blanco como una ventana abierta al mundo para encontrar el arte en la vida misma. De esa manera, enriquecen notablemente su sensibilidad. Para mí es mucho más importante suscitar la emoción en la obra que conseguir el dibujo perfecto”.

Y, hablando de emociones, el alcalde, Pedro Ridao, admite haber quedado “gratamente sorprendido al contemplar la obra de estos vecinos. He descubierto obras realmente fascinantes, y todas reflejan la visión particular del mundo por parte de sus autores. Cada detalle nos acerca al yo más profundo de sus autores, todos, o mejor dicho todas, personas conocidas y muy queridas. Particularmente, les animo a continuar plasmando su personal mirada en cuadros”.

El elenco de artistas que participan en la exposición lo componen Juana Aznar, Juana Barón, Mariela Cano, Diego Castaño, Paqui R. Céspedes, Diego Fábrega, Dori Lizcano, María Isabel Parra, Isabel Pérez, Josefa Pérez Cano, María Encarna Ridao, Francisca Ridao, Pilar Rodríguez, Gabriela Rodríguez, Ana Vanessa Sánchez, Joefina Simón, María Soler y Gerónima Soler.

La muestra podrá visitarse desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril.