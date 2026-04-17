El Centro de Innovación Cultural Katiuska reúne a agentes culturales de Almería para definir su futuro de forma participativa

El concejal de Cultura, Diego Cruz, presidió el encuentro, que integró a artistas, creadores, gestores y representantes del tejido asociativo

El Centro de Innovación Cultural Katiuska acogió en la tarde de ayer un encuentro de trabajo con agentes culturales de la ciudad, enmarcado en el proceso de apertura y definición de usos de este nuevo espacio municipal, impulsado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Crash Music.

La sesión contó con la participación del concejal Diego Cruz, así como de la coordinadora de las actividades, Violeta Ferrer, y reunió a artistas, creadores, gestores culturales y representantes del tejido asociativo, en un ambiente de diálogo abierto y constructivo.

Este encuentro se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de fomentar la participación activa del sector cultural en el desarrollo del Katiuska, un espacio que abrió sus puertas el pasado 20 de febrero tras la rehabilitación del antiguo cine, financiada con fondos europeos a través del Plan CAMINA.

Durante la jornada, los asistentes compartieron propuestas, ideas y reflexiones sobre los posibles usos del centro, planteando iniciativas vinculadas a la innovación cultural, la mediación, la formación y la creación contemporánea. Asimismo, se abordaron cuestiones relacionadas con la integración del espacio en el barrio de Pescadería-La Chanca y su conexión con el conjunto de la ciudad.

El concejal Diego Cruz destacó la importancia de este tipo de encuentros, subrayando que “ningún espacio cultural cobra vida por sí solo, sino gracias a las personas que lo hacen suyo”, y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con “un modelo de gestión participativo que permita construir, entre todos, el futuro del Katiuska”.

Por su parte, Violeta Ferrer, de Crash Music, que coordina el proyecto, incidió en la necesidad de “escuchar al sector cultural para diseñar una programación y unos usos que respondan a las necesidades reales de la ciudad”.

Todas las aportaciones recogidas durante este encuentro serán analizadas e incorporadas al proceso de desarrollo del proyecto, y estarán disponibles próximamente a través de la página web del Ayuntamiento de Almería.

Katiuska fue inaugurado el pasado mes de febrero y desde entonces desarrolla un programa inicial con música, encuentros y entrevistas vinculadas al barrio, y coordinado por Crash Music. Este primer encuentro ha dado la oportunidad de participar activamente en la configuración de un espacio llamado a convertirse en referente de la innovación cultural en Almería.

El Ayuntamiento continuará celebrando nuevas sesiones de trabajo en los próximos meses con el objetivo de seguir avanzando en la definición de este espacio, concebido como un punto de encuentro, creación y dinamización cultural para toda la ciudad.