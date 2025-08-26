La OCAL ofrecerá su gran concierto extraordinario de Feria de Almería el próximo viernes, 29 de agosto

Con el título de ‘¿Bailamos?’ y bajo la dirección de Michael Thomas y con varias colaboraciones, la Orquesta Ciudad de Almería ofrecerá otra noche de ensueño en la Plaza de la Constitución

Cada año, el concierto de Feria de la Orquesta Ciudad de Almería ejerce de emocionante acto de celebración y encuentro entre músicos y público, haciendo de ‘bisagra’ entre el cierre de temporada y el inicio del nuevo curso, con propuestas artísticas y musicales siempre variadas y de una gran calidad. Este año, la cita, que volverá a estar dirigida por Michael Thomas, será el viernes, 29 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de la Constitución y bajo el sugerente título de “¿Bailamos?”.

De este modo, la Orquesta Cuidad de Almería invita a bailar al público que, a buen seguro, volverá a agotar las localidades, en el marco de la programación especial coordinada desde el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería. Las entradas tienen un precio único de 15 euros y se encuentran disponibles y con gran ritmo de venta tanto en la plataforma habitual https://almeriaculturaentradas.es/ como en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo.

Para una cita tan especial y sugerente, la OCAL contará con un amplio abanico de contrastados artistas invitados para completar las sensaciones de muchas de las piezas a interpretar. La velada contará con la participación del lado más clásico de la bailarina almeriense Esther Pastor, en danza española con la nijareña Marta Bonilla, en la raíz más flamenca con la huercalense Inés de Inés, a caballo entre el flamenco y el bandoneón estará Fabián Carbone, y contarán con los bailarines de tango Débora Godoy y Carlos Guevara.

Desde el fuego y la intensidad española de ‘Vida Breve’ de Manuel de Falla, hasta la riqueza folclórica de la ‘Rapsodia Rumana’ de George Enescu, el repertorio despliega un mosaico de ritmos y culturas. El pulso hipnótico del ‘Bolero’ de Maurice Ravel, la chispeante alegría de ‘La boda de Luis Alonso’ de Gerónimo Giménez, y el humor desenfadado del ‘Can Can’ de Jacques Offenbach invitan al público a dejarse llevar.

Los ritmos alegres seguirán siendo protagonista con la ‘Danza Húngara n.º 5’ de Johannes Brahms y el célebre ‘Baile de Luis Alonso’ de Giménez. El tango, con toda su melancolía y seducción, aparecerá de la mano de ‘Volver’ y ‘Por una cabeza’ de Carlos Gardel, así como la profundidad lírica de ‘Oblivion’ de Astor Piazzolla. El viaje culminará con la elegancia caribeña del ‘Danzón nº 2’ de Arturo Márquez y el deslumbrante ‘Mambo’ de West Side Story de Leonard Bernstein, un final lleno de ritmo y energía.