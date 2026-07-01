CSIF denuncia el cierre de más de un centenar de camas en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas este verano

· Las áreas afectadas serán la 6ª B, 3ª A y 4ª C, que permanecerán clausuradas durante julio, agosto y septiembre en Torrecárdenas, mientras que en el Materno Infantil cerrará la 2ª Norte

· En cuanto al Plan de Contratación, tampoco habrá sustituciones para administrativos, logopedas y trabajadores sociales. En Distrito Almería tampoco se cubrirán las categorías de terapeuta ocupacional ni administrativo, lo que obligará al personal a redoblar esfuerzos

Almería, 1 de julio­­­­­ de 2026

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Almería denuncia el cierre de más de un centenar de camas en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas durante los meses de julio, agosto y septiembre, una medida que supondrá una reducción cercana al 20% de la capacidad asistencial actual.

Según los datos facilitados por la Administración a los delegados de CSIF en la Junta de Personal, en el Hospital Torrecárdenas las unidades afectadas serán la 6ª B (Geriatría), la 3ª A (Paliativos) y la 4ª C (Neurocirugía), mientras que en el Hospital Materno Infantil se cerrará la 2ª Norte.

El sindicato lamenta además que, durante el periodo estival, se reduzca en torno a un 40% la actividad quirúrgica, una circunstancia que incrementará inevitablemente las listas de espera y afectará de forma directa a los pacientes pendientes de intervención.

En relación con el Plan de Contratación, CSIF denuncia también la ausencia de sustituciones en categorías esenciales como administrativos, logopedas y trabajadores sociales en Torrecárdenas. A ello se suma que, en el Distrito Almería de Atención Primaria, tampoco se cubrirán las bajas o vacaciones de terapeutas ocupacionales ni administrativos, lo que obligará a los profesionales a asumir una mayor carga de trabajo.

Para esta organización sindical, la reducción de recursos y servicios en el hospital de referencia de la provincia responde exclusivamente a criterios de ahorro en contrataciones y no a necesidades reales de mantenimiento, argumento que, según denuncia, la Dirección repite año tras año para justificar el cierre de plantas.

“Es absolutamente intolerable que la Administración vuelva a recurrir, un verano más, al cierre masivo de camas y quirófanos en una provincia como Almería, donde la presión asistencial no disminuye, sino que aumenta de forma considerable. No estamos ante una reorganización puntual, sino ante una política sistemática de recortes encubiertos que castiga tanto a profesionales como a pacientes”, subraya la responsable del sector de Sanidad de CSIF, Belén Granados.

El sindicato advierte además de que esta situación repercutirá de forma directa en la calidad asistencial, al obligar a reubicar pacientes de distintas especialidades en las mismas plantas, dificultando la organización y aumentando la presión sobre los profesionales.

CSIF recuerda igualmente que la provincia de Almería experimenta un importante incremento de población durante los meses de verano, especialmente en la capital y en toda el área de influencia del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, Roquetas de Mar y la zona costera del levante almeriense, lo que hace aún más incomprensible la reducción de camas y servicios.

Por todo ello, la central sindical exige a la Administración sanitaria medidas reales, coherentes y planificadas para reforzar la atención sanitaria durante la época estival y poner fin a unas políticas de ‘corta y pega’ que, verano tras verano, deterioran la calidad del sistema sanitario público.

“No podemos permitir que la falta de planificación y la política de ahorro a costa de las sustituciones siga deteriorando la sanidad pública almeriense. Es inaceptable que, mientras crece la población y aumenta la demanda asistencial, la respuesta de la Administración sea reducir recursos y sobrecargar aún más a unos profesionales que llevan años sosteniendo el sistema al límite”, concluye la responsable sindical del sector.

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