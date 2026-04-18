El consejero de Agricultura mantiene un encuentro en Pulpí con representantes del sector porcino

Ramón Fernández-Pacheco visita una explotación ganadera referente en modernización y gestión sostenible

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado en Pulpí (Almería) una explotación porcina, donde ha podido conocer de primera mano la actividad de este ámbito en la provincia y su evolución en los últimos años. Durante la visita a la Granja Benzal, el consejero ha conocido el funcionamiento de esta explotación, considerada referente en modernización dentro del sector gracias a la incorporación de sistemas avanzados de alimentación animal y soluciones técnicas orientadas a mejorar la eficiencia productiva.

La granja cuenta además con mecanismos de gestión de purines que permiten optimizar el tratamiento de los residuos, contribuyendo a una actividad más eficiente desde el punto de vista ambiental

El sector de la ganadería porcina de intensivo en Almería contabiliza más de 560 explotaciones y una capacidad que supera las 937.000 plazas ganaderas y contribuye al desarrollo económico del territorio, genera y fija población en zonas rurales.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha señalado que la ganadería es “fundamental” en el municipio y ha agradecido la visita del consejero a una de las granjas donde se pone de manifiesto los avances en el sector porcino.

Sanidad animal

En relación con la situación del porcino, el consejero ha reconocido las dificultades de los ganaderos que han visto cómo sus cabañas han sufrido problemas de sanidad animal que, como la peste porcina, han tenido impacto en los mercados y en la evolución de los precios. Un sector que observa ahora signos de estabilización, en un contexto en el que continúa adaptándose a las exigencias sanitarias, medioambientales y de mercado.