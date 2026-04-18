‘Next To My Skin’ conecta al público con la danza contemporánea en la tercera cita de Trasladanza

La nueva propuesta del ciclo del Área de Cultura y Butaka 13 Producciones, con el apoyo de Fundación SGAE, volvió a llenar el Apolo de ganas de disfrutar de la expresión corporal artística

Una pieza versátil, íntima y potente, capaz de transformar cualquier entorno en un escenario poético. La definición de ‘Next to my skin’ cumplió anoche todas las expectativas e hizo del Teatro Apolo un refugio de cercanía, contacto y contagio empático por la libertad de la expresividad y la capacidad de improvisación de la danza contemporánea con la que fue la tercera de las cinco propuestas de ‘Trasladanza’ para este año. El ciclo producido por Butaka 13 dentro de la programación trimestral del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo de Fundación SGAE, volvió a deleitar al numeroso público congregado para la ocasión.

Los bailarines Rosa Mari Herrador –creadora artística del espectáculo junto a Maximiliano Sanford- y Álvaro Silva fueron los encargados de dar vida a una pasional interpretación en la que los cuerpos se funden en cada gesto, cada expresión significa y transforma, donde todo movimiento muta hacia nuevas formas tan bellas como perecederas ante el siguiente cambio, dejando la cicatriz del movimiento flotando en la percepción del vacío de cada espectador.

Para reforzar esas emociones, la pareja de bailarines contó con la participación musical de Carlos Monfort, habitual de la banda que acompaña en directo a Sílvia Pérez Cruz, otra artista referente en lo de generar emociones de profunda intensidad. El sonido de la música crea una atmósfera viva que transforma a su vez el espacio y el movimiento.

Tacto, presencia, intimidad de una corporeidad extrema y la relación entre los cuerpos, buscando una conexión directa con el público, que se convirtió en parte activa de la experiencia pese a no moverse de su butaca.

De esta forma, el ciclo ‘Trasladanza’ reafirma la variedad y calidad que viene demostrando en su programación desde su primera edición, con espectáculos donde la expresión corporal se hace realidad y arte ya sea desde códigos de flamenco, danza española o danza contemporánea, como fue el caso de anoche con ‘Next to my skin’, que recogió el testigo de febrero con ‘La Danzaora’ de Laura Fúnez y de ‘Baile de bestias’ de Jesús Carmona en el mes de marzo.

La cuarta parada será el próximo viernes, 22 de mayo, con el estreno absoluto de ‘Pleita’, de la almeriense nijareña Marta Bonilla, que mezclará folclore y flamenco. Trasladanza cerrará su segunda edición el viernes, 12 de junio, con Mariana Collado, junto con Lucio Baglivo y Alfonso Acosta, en ‘Un patético amor desconocido’. Otro estreno absoluto que aúna teatro, danza contemporánea y flamenco.