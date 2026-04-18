Gobernar con menos de lo que te corresponde

Por Domingo Ramos, alcalde de Lubrín

Quienes gobernamos un ayuntamiento pequeño sabemos muy bien lo que vale cada euro. No porque lo diga una hoja de cálculo, sino porque detrás de cada partida hay algo real: una calle que arreglar, un servicio que mantener, una necesidad vecinal que atender, una mejora que no puede esperar eternamente. En un pueblo como Lubrín, el presupuesto no es una cifra fría. Es la herramienta con la que intentamos cuidar a nuestra gente.

Por eso quiero expresar mi preocupación y también mi indignación. Este año 2026 contábamos con una previsión de ingresos mayor a través de la participación en los ingresos del Estado, el PIE. En nuestro caso, suponía alrededor de 40.000 euros más. Para una gran ciudad puede parecer poco. Para un municipio como el nuestro, es mucho. Es importante. Es útil. Es necesario.

Sin embargo, en marzo comprobamos que ese dinero no iba a llegar como estaba previsto. Y al buscar explicaciones descubrimos que, detrás de esta merma, está la prórroga de la financiación estatal tras el rechazo en el Congreso del real decreto presentado por el Gobierno de España. Una decisión política de boicot a todo de las ultras derechas de Pp y Vox tomada lejos de nuestros pueblos, pero cuyas consecuencias sí llegan, y llegan de lleno, a nuestras cuentas municipales.

Lo que más me preocupa no es solo la cantidad. Es el silencio. Es la facilidad con la que se acepta que decisiones de este tipo perjudiquen a los ayuntamientos y, por tanto, a los vecinos y vecinas que dependen de ellos. Porque cuando un ayuntamiento recibe menos de lo que le corresponde, quien acaba pagando esa pérdida no es un partido político. La pagan los pueblos.

Yo creo que ha llegado el momento de decirlo con claridad. La financiación local no puede seguir siendo rehén de la confrontación política. Los municipios necesitamos estabilidad, certidumbre y respeto. Y necesitamos que quienes representan a esta tierra defiendan de verdad a nuestros ayuntamientos.

Porque defender la financiación de un pueblo no es hacer política. Es cumplir con la obligación de no dejarlo atrás.



DOMINGO RAMOS