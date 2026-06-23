Hospital Torrecárdenas participa en un proyecto para mejorar la detección del cáncer colorrectal

Los resultados preliminares del proyecto PRECANCER identifican una firma metabólica asociada a esta enfermedad tras analizar 263 muestras de pacientes

Profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, participan en el proyecto PRECANCER, una iniciativa de investigación orientada a identificar nuevos biomarcadores séricos del cáncer colorrectal mediante técnicas de metabolómica por Resonancia Magnética Nuclear.

Los resultados preliminares obtenidos hasta el momento, presentados en una sesión clínica hospitalaria del Grupo de Investigación NMRBC-U.A.L. y las unidades de gestión clínica de Laboratorio Clínico, Aparato Digestivo y Anatomía Patológica, apuntan a la existencia de una firma metabólica diferencial asociada a esta enfermedad, lo que abre nuevas posibilidades para avanzar en herramientas complementarias que favorezcan la detección precoz y la medicina personalizada.

Hasta el momento, en el marco de este proyecto se han analizado un total de 263 muestras de suero procedentes de pacientes reclutados a través del programa andaluz de cribado de cáncer colorrectal y de los servicios de Aparato Digestivo. De estas analíticas un total de 108 se corresponden con pacientes con cáncer, 86 proceden de pacientes con pólipos y 69 son de individuos control. Los análisis estadísticos multivariantes han permitido discriminar claramente a los pacientes con cáncer respecto a los grupos control y a los pacientes con pólipos, observándose además diferencias metabólicas más marcadas en mujeres que en hombres.

Entre los cambios observados destacan variaciones en el perfil lipídico, con modificaciones en lipoproteínas implicadas en el transporte de grasas en sangre, así como alteraciones en metabolitos relacionados con la producción de energía y el metabolismo de aminoácidos, como glutamato, lactato, prolina, fenilalanina e histidina. Estos resultados apuntan a la existencia de una huella metabólica diferenciada en los pacientes con cáncer colorrectal.

Varios de estos metabolitos han mostrado una elevada capacidad para diferenciar a pacientes con cáncer colorrectal tanto de individuos control como de pacientes con pólipos, lo que respalda su potencial utilidad como biomarcadores séricos de la enfermedad. Por el contrario, las diferencias observadas entre los grupos de pacientes con pólipos y control fueron más sutiles, lo que sugiere que las alteraciones metabólicas más pronunciadas aparecen en fases más avanzadas de la progresión tumoral.

La participación de profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas en PRECANCER “muestra la apuesta del centro por una investigación orientada a que los avances científicos puedan tener en el futuro una aplicación práctica en beneficio de los pacientes. En conjunto, estos resultados preliminares muestran que la metabolómica basada en resonancia magnética nuclear puede aportar información complementaria a los procedimientos diagnósticos actuales y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de detección precoz del cáncer colorrectal”, según ha indicado el responsable de la Unidad de Laboratorio del hospital referente de la provincia de Almería, Manuel Rodríguez Maresca.

Los próximos pasos del proyecto se centrarán en ampliar la cohorte de pacientes, validar de forma independiente los biomarcadores identificados e integrar información procedente de diferentes matrices biológicas. “El objetivo final es avanzar en el desarrollo de modelos predictivos con potencial aplicación clínica que permitan mejorar la detección, el seguimiento y la personalización del abordaje del cáncer colorrectal”, ha afirmado el doctor Rodríguez Maresca.

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