La Junta destaca los excelentes resultados académicos del alumnado del CIMI El Molino

El centro celebra la graduación del curso 2025-2026 con un 100% de aprobados en Bachillerato y pruebas libres de ESO

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería, Rebeca Gómez, ha participado en el acto de graduación del alumnado del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) El Molino, con el que se pone fin al curso académico 2025-2026 y se reconoce el esfuerzo realizado por los menores y jóvenes que han participado en los distintos itinerarios formativos desarrollados en el centro.

Durante el acto, Rebeca Gómez ha destacado que «los resultados obtenidos este curso reflejan el esfuerzo, la constancia y el compromiso del alumnado, así como el trabajo desarrollado por el equipo educativo y docente del centro». Asimismo, ha señalado que «la formación constituye una herramienta fundamental para ofrecer nuevas oportunidades a estos jóvenes y favorecer su desarrollo personal y académico».

El curso académico finaliza con unos resultados especialmente positivos. El 100 % del alumnado que ha cursado 2.º de Bachillerato ha obtenido la titulación, mientras que el 88 % ha conseguido el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el 75 % ha promocionado de curso. Además, el 100 % de los alumnos que se han presentado tanto a la prueba libre como al examen extraordinario de la ESO ha obtenido la titulación.

Estos resultados son fruto del esfuerzo y la constancia mantenidos durante todo el curso por el alumnado, así como del trabajo desarrollado por el equipo docente del Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP), que también ha acompañado al centro durante el acto de graduación y ha desempeñado un papel clave en la consecución de estos resultados.

En el ámbito de la formación profesional, el centro ha entregado 38 diplomas correspondientes a distintos módulos del taller certificado de Peluquería y 18 diplomas de módulos del taller certificado de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, reforzando la capacitación de los menores y jóvenes en ámbitos con proyección laboral.

Tras la entrega de diplomas y certificaciones, los menores y jóvenes del CIMI, junto al equipo educativo y docente, han disfrutado de una jornada de convivencia en la zona exterior del centro, con música y un almuerzo compartido para celebrar la finalización del curso y la llegada del verano.

Con iniciativas como esta, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con una intervención socioeducativa basada en la formación, la adquisición de competencias y el acompañamiento personal como pilares fundamentales para favorecer la integración social y el desarrollo personal de los menores que cumplen medidas judiciales.

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