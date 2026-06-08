Miski Liu Suria

Muchos médiums dicen que veremos cambios importantes antes de que termine agosto, sobre todo en julio, pero no sabemos si acertarán.

Nuevo sistema incorruptible

Realineamiento sistémico

Nueva arquitectura financiera

El Titanic no se hundió por un iceberg

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El sistema operativo incorruptible de la riqueza mundial se llama sistema financiero cuántico QFS, según Guardian Daniel. Se está desplomando el sistema financiero mundial entre la crisis de los bonos y del petrodólar porque está construido sobre una arquitectura obsoleta llamada ‘Swift’. El sistema monetario fiduciario centralizado está sujeto a la manipulación inflacionaria a través de la impresión de dinero infinito, utilizado como arma a través de sanciones geopolíticas y muy vulnerable desde la tecnología de la información.

No es un concepto utópico el nuevo sistema financiero, sino la arquitectura de la nueva era que ya se ha aplicado y que no se puede manipular. Asegura la validación a través de activos tangibles reales como el oro y las mercancías, y sirve como mecanismo de distribución a prueba de fraude para la próxima renta alta universal.

Con la aparición de la computación comercial cuántica, pierden su seguridad de la noche a la mañana los modelos de encriptación tradicionales heredados de la banca mundial. Un reinicio sistémico incorruptible requiere transitar a una nueva arquitectura descentralizada de libro mayor de contabilidad con encriptación cuántica.

Despojada de narrativas especulativas, ya está plenamente operativa la infraestructura real del QFS en segundo plano de la banca secundaria. Dicha infraestructura está construida sobre dos pilares verificables de la ciencia moderna informática: la norma ISO 20022 y el proyecto mBridge iniciado bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales controlado por los sombreros blancos.

El proyecto mBridge es una plataforma descentralizada a través de la cual los bancos centrales ejecutan el comercio mundial instantáneo y seguro sin pasar por la red Swift heredada. En 2026 están fluyendo directamente los ingresos procedentes de la venta masiva de bonos del Tesoro por la alianza Brics+ para respaldar este nuevo sistema basado en activos.

La nueva criptografía utiliza la distribución de claves cuánticas. Se transmiten los datos como fotones en estado cuántico. Cualquier intento de interceptar o manipular la transmisión altera el estado físico de las partículas, causando que fracase la infracción y que se registre automáticamente.

La duplicación de este libro mayor cuántico de contabilidad a nivel mundial en tiempo real requiere una infraestructura descentralizada ubicada en el espacio. Esto lo desempeña el papel estratégico jugado por la constelación de satélites Starlink de SpaceX. Starlink es el único sistema existente capaz de proporcionar la red física para una red cuántica mundial de internet sin censura. Junto con los nuevos centros de computación de inteligencia artificial, construidos a escala gigantesca, todo ello forma la matriz indestructible de procesamiento del QFS.

TITANIC

El Titanic no se hundió por un iceberg. Fue un hundimiento provocado por un seguro para crear la Reserva Federal. Tres hombres se interpusieron en el camino de la Ley de la Reserva Federal de 1913. Tres de los opositores más ricos y poderosos a un banco central privado que controlara la oferta monetaria: Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor IV.

Los tres viajaban en el Titanic. Los tres fallecieron esa noche. Los tres habían declarado públicamente que usarían su fortuna y su influencia política para impedir la creación de un sistema bancario central.

Catorce meses después de que se ahogaran, se promulgó como ley la Reserva Federal, sin que quedara ninguna oposición poderosa como para detenerla. ‘Coincidencia’ es la palabra que utilizan cuando el patrón es demasiado obvio como para explicarlo de otra manera.

JPMorgan tenía un billete para el Titanic. Lo canceló 24 horas antes de la salida, alegando ‘enfermedad’. Dos días después, fue fotografiado en Francia, en perfecto estado de salud, junto a su amante. El socio de Morgan, Milton Hershey, también canceló a última hora. Al igual que decenas de otras figuras influyentes del sector bancario que habían reservado su pasaje.

El barco zarpó sin ningún personaje importante de la banca a bordo, mientras llevaba consigo a los tres opositores más poderosos al plan de la banca central. 55 cancelaciones de pasajeros de primera clase en las 48 horas previas a la salida. La tasa de cancelación más alta de cualquier viaje inaugural en la historia de White Star Line. Lo sabían. Todos lo sabían.

Perecieron 1.517 personas para que banqueros privados pudieran ser dueños del dinero. Lo llamaron una tragedia. Fue una transacción comercial. Tres hombres se negaron a aceptar la Reserva Federal. Los embarcaron en un barco destinado al hundimiento. 113 años después, se está desmontando el banco que lucharon por evitar.

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.https://www.zerohedge.com/geopolitical/europe-20-beyond-brussels-end-european-union-we-know-it Diputados bolivianos aprueban una ley que regula el estado de excepción tras 38 días de conflicto.https://noticiaslatam.lat/20260607/diputados-bolivianos-aprueban-ley-que-regula-estado-de-excepcion-tras-38-dias-de-conflicto-1173791655.html

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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