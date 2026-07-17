Alejandro Reyes crea un helado artesano para ‘comerse’ a Argentina en la final del Mundial de Fútbol

Tras Portugal, Bélgica y Francia, le toca el turno a Argentina, y el maestro heladero Alejandro Reyes ha creado un helado inspirado en los sabores de este país, para que los aficionados españoles puedan ‘comérselo’ el fin de semana y durante la final del Mundial de Fútbol.

Se trata de un delicioso helado de dulce de leche San Ignacio, veteado con todavía más dulce de leche, alfajores por dentro, chocolate negro crocante y una buena capa de dulce de leche por arriba. ¿Muy argentino? Re argentino.

Alejadro Reyes, socio de PRALEX junto a Prado Zamora, explica que “el helado está elaborado de manera artesanal y esperamos que dé a la Selección Española la misma suerte que en anteriores eliminatorias”.

Junto al helado del rival, los amantes del sabor también pueden degustar el helado dedicado a España y compuesto por frambuesa y mango para recrear los colores rojo y amarillo, incorpora crumble de frutos rojos y culmina con una lámina de pan de oro como representación de la Estrella que ya tiene la Selección “y a la que todos deseamos que sume en la final una segunda”. Ambos helados podrán degustarse en los tres establecimientos de PRALEX en Vera y el que ha abierto en Mojácar Playa.

Maestro artesano del helado

Alejandro Reyes es titulado universitario en Heladería Artesanal por la Universidad de Alicante en colaboración con la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA). Desde su experiencia, explica que “un helado no consiste únicamente en mezclar sabores. Cuando todo parece artesanal, lo difícil es serlo de verdad. Y en nuestro caso, hay muchas horas de trabajo, técnica, investigación y un firme compromiso por ofrecer un producto diferente, elaborado con materias primas de primera calidad y con un sabor único”.

La historia de PRALEX es también un relato de emprendimiento y pasión compartida. Todo comenzó en 2020, cuando Alejandro Reyes conoció a Prado Zamora, jijonenca de nacimiento y heladera desde la infancia. De esa unión nació un proyecto que, apenas unos años después, se ha consolidado como una referencia de la heladería artesanal en el Levante almeriense. Prado Zamora explica que “en 2022 abrimos nuestra primera heladería y hoy contamos con tres establecimientos y un obrador en Vera, y una heladería en Mojácar Playa”.

Será la manera más dulce de ‘comerse’ a Argentina en la final del Mundial de Fútbol del próximo domingo.

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